Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться тепло

Погода в Україні знову буде аномально теплою після різкого похолодання до -16 градусів, пік якого чекають вже 8-9 січня. Синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo розповіли, коли в країну прийде потепління.

Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, тепло повернеться вже в понеділок, 10 лютого. В деяких областях буде до +9 градусів. Тим часом, синоптики попереджають про погіршення погодних умов.

Так 6 лютого, по всій країні очікується сніг, на Сході та Півдні опадів буде більше, а на Закарпатті вони малоймовірні, в Криму буде дощ.

Температура по країні вдень від +2 до -3, у Криму +2... +4 протягом доби. Вночі очікується мороз від -4 до -9, крім південних і східних областей, де буде +1... -2.

В Києві у четвер хмарно, невеликий сніг. Вдень -1... +1, найближчої ночі -7... -9 морозу.

Погода в Україні 6 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 7 лютого, опади у вигляді снігу очікуються на Сході, Півдні, а також у Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. На інших територіях сніг малоймовірний.

Похолодання посилиться до -1... -5 вдень, вночі -7... -10 на Сході, а на Півдні -2... -7, на решті території -4... -9 в нічний час.

Погода в Україні 7 лютого (фото: meteo.gov.ua)

8 лютого очікується пік холодів за всю зиму 2019-2020, опади не передбачаються. Вночі -11... -15 на Сході і Заході (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області), на інших територіях від -6 до -10 градусів. Вдень досить сильний мороз на Сході (-5... -8), на інших територіях від 0 до -5.

У неділю, 9 лютого, синоптична ситуація почне змінюватися з Заходу - нічні морози спадуть на кілька градусів, а вдень тут потеплішає до +2... +5, але до Сходу потепління ще не дійде, де буде до -16 морозу вночі.

Погода в Україні 8 і 9 лютого (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 10 лютого на Заході вночі до -4, а вдень вже буде +9 градусів, на Півдні, в Центрі та на Півночі вночі до -6, а вдень +3... +7. На Сході також почне теплішати, але нічна температура буде ще низькою (-11... -13).

Погода в Україні 10 лютого (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo у прогнозі на місяць також вказують, що потепління почнеться вже з 9-10 лютого. І в останні дві декади лютого сильних холодів вже не буде. Очікується переважно плюсова температура, опадів буде чимало.

Нижче прогноз на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова на місяць

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)