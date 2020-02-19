Синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло

Погода в Україні в березні продовжить тенденцію теплого лютого, а справжнє тепло прийде вже в середині першого місяця весни. Якою буде погода в кінці лютого - першій половині березня - в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo на місяць, лютих морозів і снігопадів в Україні вже не буде.

Лютий закінчиться потеплінням до +6... +11 залежно від регіону, а перша декада березня буде досить прохолодною - вдень невеликий плюс, а вночі - заморозки.

Але вже до середини першого місяця весни прийде потепління - в деяких регіонах повітря прогріється до +16 градусів. Після чого ймовірний короткий період похолодання.

Погода в наступні 30 днів буде багата опадами - переважно це будуть дощі, оскільки температура буде триматися "на плюсі".

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Погода в Україні не місяць (скрін: gismeteo.ua)

Варто відзначити, народні синоптики кажуть, що перші два місяці весни в цілому будуть холодними, а тепло прийде лише в травні. При цьому синоптик Володимир Деркач прогнозує навіть денний мінус на початку березня, а Леонід Деркач і зовсім - люті морози в перший весняний місяць, холодний квітень, а у травні - засуху.