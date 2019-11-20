Синоптики розповіли, коли розсіється туман в Києві

Туман накрив Київ вранці 20 листопада. У зв'язку з цим видимість погіршилась до 200-500 м (понад 1000 м - це вже серпанок). Із-за сильного туману синоптики вже оголосили жовтий рівень небезпеки не тільки в столиці, але і по всій Україні.

Синоптики рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися кількох простих правил, щоб не потрапити в ДТП:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими авто;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі

Туман в Києві (фото: РБК-Україна)

У той же час синоптики розповіли, як довго буде туман огортати українські міста, в тому числі - Київ.

За словами фахівців, вже з цього тижня, а саме - з 22 листопада - в країну прийде похолодання. За даними Укргідрометцентру, українців чекає мінусова температура (від 0 до -2). Саме тоді, коли знизиться температура повітря та антициклон почне посилюватися, густий туман у столиці розсіється.

У той же час, на цьому тижні в Києві буде спостерігатися відсутність опадів, що призведе до великої кількості пилу, який може літати в повітрі навіть при невеликому вітрі.

Туман в Києві (фото: РБК-Україна)