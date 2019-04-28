Синоптики розповіли про погоду в травні: що чекати українцям

Погода в Україні у травні буде мінливою, але більшу частину місяця прогнозується висока температура повітря та відсутність опадів. При цьому вже в другій половині травня синоптики очікують погіршення погодних умов. Про це йдеться в довгостроковому прогнозі на останній весняний місяць, передає Meteoprog.

Якщо кінець квітня готує українцям погодний "сумбур" - дощі та грози в перемішку із сонячним безхмарним небом, то початок травня очікується ясним і теплим.

Синоптики кажуть про максимальну температуру повітря в Україні у перший тиждень місяця - до +25 градусів.

Також експерти зауважують, що після сонячних днів ненадовго прийдуть дощі з грозами (що є характерними для останнього місяця весни).

Ілюстративне фото (pixabay.com-SturmjaegerTobi)

В середньому стовпчики термометрів в денний час будуть показувати вище +20 градусів, а в нічний час очікується близько +10 градусів.

З другої половини травня погода псуватиметься - опади посиляться, а повітря стане прохолоднішим. Синоптики додали, що такі примхи погоди триватимуть до червня.

Ілюстративне фото: facebook.com/tovarysh.petrovich

Як повідомлялося раніше, відомий синоптик Наталка Діденко дала прогноз на Великодні вихідні та попередила про похолодання.

Також ми писали про те, що у травні цього року українці матимуть 9 вихідних днів, в число яких входять два святкових - День праці (1 травня) і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня). При цьому в суботу 11 числа доведеться відпрацьовувати замість 30 квітня.