Синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище

Поки ж температура буде поступово підвищуватися до кінця цього тижня. Завтра, 4 червня, синоптики прогнозують +18+22, а на південному сході +15+19 градусів. Крім того, південно-східні області будуть з сильними дощами.

Погода в Україні 4 червня (meteo.gov.ua)

5 червня невеликі дощі залишаться на сході, де температура очікується самою невисокою - від +17 до +19 градусів, на решті території без опадів і +19+23 градуси.

Погода в Україні 5 червня (meteo.gov.ua)

В неділю, 6 червня, очікується новий атмосферний фронт з хмарністю і дощами по всій країні. Температура +19+23 градуси.

Погода в Україні 6 червня (meteo.gov.ua)

А ось 7-8 червня в Україні очікуються грози, при цьому потеплішає до +21+25 градусів, на Закарпатті - до +26.

Погода в Україні 7-8 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Синоптик Gismeteo кажуть, що в Києві з вихідних і наступного тижня встановиться стабільна помірно тепла погода з +20+22 градусами, при цьому буде багато опадів.

Погода в Києві на 10 днів (meteo.gov.ua)