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Синоптики назвали дату перших морозів в Україні: вже скоро

Середа 07 жовтня 2020 12:40
Синоптики назвали дату перших морозів в Україні: вже скоро
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода готує українцям неприємний жовтневий сюрприз у вигляді морозів

Погода в Україні незабаром принесе жовтневі заморозки. Синоптики в довгостроковому прогнозі на місяць розповіли, що першого "мінуса" в країні слід чекати вже в третій декаді жовтня.

Так, судячи з прогнозу синоптиків Gismeteo, на кардинальне зниження температура піде вже після 20-го жовтня. Нижче нуля вночі температура опуститься на Заході, а в інших регіонах буде межувати з нульовими показниками вже 24-го числа.

На Півдні заморозків поки не буде, але от північний захід буде з невеликими нічними морозами.

Синоптики прогнозують, що остання десятиденка жовтня буде вже прохолодною - близько +10 градусів вдень, і ще нижче вночі.

В найближчій перспективі в Україні буде тепло (близько +20 градусів, але з дощами на більшій частині територій).

Нижче прогноз погоди для Києва, Одеси, Львова і Харкова на найближчий місяць.

Синоптики назвали дату перших морозів в Україні: вже скороСиноптики назвали дату перших морозів в Україні: вже скороСиноптики назвали дату перших морозів в Україні: вже скороСиноптики назвали дату перших морозів в Україні: вже скоро

Погода в Україні на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Відзначимо, що в Києві сьогодні, 7 жовтня, з самого ранку не вщухає дощ.

А ось народні синоптики, а також кваліфіковані метеорологи та кліматологи розповіли українцям, що зима і осінь в цьому році будуть аномальними.

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