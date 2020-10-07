Синоптики назвали дату первых морозов в Украине: уже скоро

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода готовит украинцам неприятный октябрьский сюрприз в виде морозов

Погода в Украине вскоре принесет октябрьские заморозки. Синоптики в долгосрочном прогнозе на месяц рассказали, что первого "минуса" в стране следует ждать уже в третьей декаде октября.

Так, судя по прогнозу синоптиков Gismeteo, на кардинальное снижение температура пойдет уже после 20-го октября. Ниже ноля в ночное время температура опустится на Западе, а в остальных регионах будет граничить с нулевыми показателями уже 24-го числа.

На Юге заморозков пока не будет, но вот северо-запад будет с небольшими ночными морозами.

Синоптики прогнозируют, что последняя десятидневка октября будет уже прохладной - около +10 градусов днем, и еще ниже ночью.

В ближайшей перспективе в Украине будет тепло (около +20 градусов), но с дождями на большей части территорий).

Ниже прогноз погоды для Киева, Одессы, Львова и Харькова на ближайший месяц.

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Отметим, что в Киеве сегодня, 7 октября, с самого утра не утихает дождь.

А вот народные синоптики, а также квалифицированные метеорологи и климатологи рассказали украинцам, что зима и осень в этом году будут аномальными.