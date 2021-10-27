Синоптики назвали дату першого снігу в Києві

Так, за даними ресурсу Meteo.ua, сніг у столиці очікується лише в останній декаді листопада, орієнтовно 22-23-го числа. У ці дні денна температура досягне нуля, а вночі будуть "мінуси".

Перший тиждень листопада ж буде досить теплим: синоптики прогнозують +13+17 градусів вдень, вночі +5+7. Далі температура буде поступово знижуватися. Кількість опадів буде помірною в останній місяць осені.

Ресурс World-weather каже, що сніг у столиці ймовірний тільки в останні дні листопада, називаючи орієнтовну дату, 29-е число.

Кліматолог Вазіра Мартазінова також прогнозує, що зимове похолодання прийде ближче до кінця місяця. При цьому в середині місяця можливі високі "градуси".

"Листопад демонструватиме нам таку ж температурну нестійкість: температури в середині листопада будуть доходити до 14-15 градусів тепла", - прогнозує завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту