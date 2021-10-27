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Синоптики назвали дату першого снігу в Києві

Автор: Світлана Мащенко

Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві в листопаді і коли в столиці чекати першого снігу і близько нуля вдень.

Читайте нижче в матеріалі Styler прогноз погоди для Києва на місяць.

Так, за даними ресурсу Meteo.ua, сніг у столиці очікується лише в останній декаді листопада, орієнтовно 22-23-го числа. У ці дні денна температура досягне нуля, а вночі будуть "мінуси".

Перший тиждень листопада ж буде досить теплим: синоптики прогнозують +13+17 градусів вдень, вночі +5+7. Далі температура буде поступово знижуватися. Кількість опадів буде помірною в останній місяць осені.

Ресурс World-weather каже, що сніг у столиці ймовірний тільки в останні дні листопада, називаючи орієнтовну дату, 29-е число.

Кліматолог Вазіра Мартазінова також прогнозує, що зимове похолодання прийде ближче до кінця місяця. При цьому в середині місяця можливі високі "градуси".

"Листопад демонструватиме нам таку ж температурну нестійкість: температури в середині листопада будуть доходити до 14-15 градусів тепла", - прогнозує завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту

Раніше синоптики розповіли також, коли в Україні випаде сніг, і яка погода буде в листопаді.

Також кліматолог висловилася про те, якою буде погода в Україні в майбутньому, і як зміниться наше літо.

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