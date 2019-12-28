Синоптики різко змінили прогноз погоди на зиму 2020

Погода в Україні взимку 2020 року здивує жителів країни новими рекордами температур. За даними ряду синоптичних ресурсів, у січні на Україну чекає аномальне тепло. Синоптики Метеопрога і Gismeteo прогнозують від +8 до +12 в другій і третій декаді першого місяця зими.

Варто відзначити, що раніше синоптики прогнозували морози до -23 в нічний час у січні, тепер же дані змінилися, і найбільш "серйозним" мінусом в перший місяць 2020 року буде -4 за Цельсієм.

За даними ресурсу Метеопрог, в січні в Україну прийде тепле повітря з Середземноморського регіону. Він забезпечить теплу вологу погоду. Сніг у другий зимовий місяць якщо і буде йти, то довго лежати не буде. До того ж дощу очікується більше, ніж снігу.

Американська модель CFS прогнозує, що в січні температура перевищить більш ніж на два градуси багаторічну норму.

"Січень може здивувати нас високими температурами, не виключено, що стовпчики термометрів місцями піднімуться до +10 градусів", - сказано на сайті ресурсу Метеопрог.

Теплі повітряні маси з південної Європи і Атлантики забезпечать перевагу теплих днів у січні.

Ресурс Gismeteo також прогонзирует теплий січень. При цьому в першій половині місяця можливі невеликі мінуси і сніг, в другій половині січня - від +8 на Півночі, до +12 на Півдні. Опади тільки у вигляді дощу у другій і третій декаді.

Нижче прогнози на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Погода на місяць в Україні (скрін: gismeteo.ua)