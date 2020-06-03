Синоптики змінили прогноз на червень і обіцяють місяць дощів: нові карти

Погода в Україні в червні 2020 буде дуже дощовою, вважають синоптики. А в деяких регіонах дощі будуть йти практично кожен день.

Так, за даними синоптиків Gismeteo, самими "мокрими" частинами нашої країни стане Захід і Північ, менше опадів - в інших регіонах.

До прикладу, у Львові, за попереднім прогнозом, буде буквально пару днів без опадів. У Києві - трохи більше. А от у Харкові та Одесі дощів буде небагато, але з періодичними зливами.

При цьому червень буде помірно теплим (+20+26), на Півдні та Сході до +30 градусів. Температура підвищиться вже у п'ятницю, 5 червня. І далі сильних перепадів в бік зниження температури не очікується.

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Погода в Україні (фото: gismeteo.ua)

Зазначимо, що згідно з прогнозом Укргідрометцентру, середня температура в червні буде +18+22 градуси, у горах - близько +14+15. Такі значення на 1-1,5 градуса вище багаторічних. А ось опадів буде 43-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті від 105 до 156 мм, що вважається нормою і вписується у середні значення. При цьому гроз буде більше, ніж у травні.

"У червні збільшується у порівнянні з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи", - зазначили синоптики.

До речі, раніше ми писали, що під Києвом 2 червня випав літній сніг.

Також повідомлялося, що в Україну йде серйозне потепління, синоптики розповіли, коли налагодиться погода.