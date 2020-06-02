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В Україну йде серйозне потепління: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    02.06.2020 - 13:09
В Україну йде серйозне потепління: синоптики назвали дату
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро порадує жителів країни майже літніми температурами

Погода в Україні істотно почне змінюватися у п'ятницю, 5 червня. А вихідні після затяжних холодів порадують літніми +25+27 градусів. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так, за словами Діденко, у п'ятницю українці нарешті позбудуться від "зайвих кілограмів одягу". Ну а поки доведеться потерпіти, адже 3 червня буде ще прохолодно, та ще й дощитиме. Про це синоптик написала в Facebook.

Найближча ніч все ще буде прохолодною (+5+9 градусів), на Сході до +12-ти. Завтра вдень в середньому +13+19, на Сході - тепліше - від +17 до +23, а на Заході - холодно - всього +11+14 градусів.

У Києві 3-го червня дощ більш імовірний у другій половині дня. Вночі холодно, +6+8 градусів, вдень в середу потеплішає до +17 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру на своїх картах анонсували істотне потепління на 6 червня, але повзти вгору стовпчик термометра почне вже в п'ятницю, 5 червня. Теплий прогноз, правда, затьмарять грозові дощі, які обіцяють синоптики.

В Україну йде серйозне потепління: синоптики назвали датуВ Україну йде серйозне потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні 5 і 6 червня (скрін: meteo.gov.ua)

Як ми писали раніше, синоптики приголомшили новими даними на погоду в Україні в червні.

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Автор: Светлана Мащенко

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