Синоптик здивувала прогнозом погоди на вихідні

Погода в Києві найближчими вихідними, 18 і 19 травня, буде надзвичайно сприятливою. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами синоптика, найближчими днями в столиці ще буде трохи хмарити і подекуди моросити, проте температура повітря залишатиметься досить високою.

Зазначимо, що раніше Наталка Діденко вже розповіла про позитивні кліматичні зміни, які прийдуть в Україну цього тижня.

Зате в суботу та неділю антициклон Neyvi принесе мешканцям Києва радісну звістку - в столиці буде, сонячно, сухо і тепло, але не спекотно - близько +20 градусів.

Погода в Києві на вихідні 18 і 19 травня - синоптик повідомила про потепління (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Прогноз погоди на найближчі вихідні. Вони в столиці будуть розкішними. Принаймні, атмосфера дуже постарається", - зазначила синоптик.

Наталка Діденко закликала українців цими днями відвідати природу.

"Любителі шашликів нарешті проведуть свої майстер-класи, окуляри від сонця куплені, вікна помиті - все кличе вихідними на свіже повітря", - написала синоптик.

Погода в Києві на вихідні 18 і 19 травня - синоптик повідомила про потепління (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, якою буде погода в Україні в травні. Вони попередили, коли українцям варто очікувати погіршення погодних умов.

До речі, народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.