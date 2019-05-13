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Синоптик попередила про різку зміну погоди

STYLERЖиття    13.05.2019 - 11:59
Синоптик попередила про різку зміну погоди
Погода в Україні на тиждень (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні до кінця тижня принесе суттєві зміни

Погода в Україні у вівторок, 14 травня, принесе чергову порцію дощів та гроз, зате від 15 травня циклон почне поступово відступати, а вже до кінця робочого тижня в країні запанує суха та сонячна погода. Про це повідомила Наталка Діденко у Facebook.

За словами синоптика, цього тижня дощі хоча й відступлять, проте ймовірність опадів все ж збережеться на Заході, також дощі можливі на Вінничині та Одещині.

Температура повітря найближчого тижня буде дуже комфортною майже по всій Україні - від +20 до +25 градусів.

Синоптик попередила про різку зміну погоди

Погода в Україні на тиждень (фото: facebook.com/tala.didenko)

Однак Наталка Діденко попереджає, що завтра, 14 травня, в західних областях похолодає до +13... +19 градусів, а подекуди буде навіть +10... +14 вище нуля. 

У Києві у вівторок бкде тепло - від +22 до +23 градусів, проте місцями очікується дощ і гроза.

"Надалі тепла погода в столиці переважатиме, та й дощі поступово підсихатимуть", - пише Наталка Діденко.

Синоптик попередила про різку зміну погоди

Погода в Україні на тиждень (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в травні. Вони попередили, коли українцям очікувати погіршення погодних умов.

Також повідомлялося, що у Київ вже на цьому тижні прийде потепління.

До речі, народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.

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