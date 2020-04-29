Синоптик шокував перспективами клімату в Україні: будемо вирощувати інжир та ківі

В Україні зміниться клімат (колаж РБК-Україна)

В Україні через глобальне потепління зміниться клімат і стане спекотніше влітку

Клімат в Україні через глобальне потепління може дуже суттєво зміниться. Але в цих змінах є не тільки негативні, але й позитивні сторони. В цьому переконаний кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич. За словами експерта, в деяких регіонах українці зможуть збирати кілька врожаїв картоплі в рік через теплі температури.

Також в нашій країні зможуть прижитися тропічні рослини, такі як пальми, інжир, ківі, гранат. Ці культури дуже теплолюбні, але на півдні України вони цілком зможуть родити.

"Хоча все буде залежати від кількості опадів. Так, якщо в країні буде спостерігатися їх дефіцит, то рости такі культури майже не будуть - хіба що в зрошуваних районах", - розповів Ігор Кибальчич "Обозревателю".

За словами експерта, якщо дощів буде досить - зможемо збирати урожай картоплі кілька разів на рік.

"А якщо опади у нас збільшаться, то можна буде картоплю збирати два рази в рік", - підкреслив Кибальчич.

За його словами, зараз в Одеській області на узбережжі моря вже намагаються вирощувати пальми, які витримують морози до -15 градусів.

"І вони нормально ростуть. А на півночі не виходить, тому що бувають арктичні вторгнення, рослини гинуть", - підсумував синоптик.

Ми також писали про те, що глобальне потепління і зміна клімату може викликати в Україні серйозні проблеми з вирощуванням їжі. Експерти кажуть, що суха земля вже в цьому році значно вплине на вирощування сільгоспкультур.