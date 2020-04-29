ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик шокував перспективами клімату в Україні: будемо вирощувати інжир та ківі

STYLERЖиття    29.04.2020 - 11:09
Синоптик шокував перспективами клімату в Україні: будемо вирощувати інжир та ківі
В Україні зміниться клімат (колаж РБК-Україна)

В Україні через глобальне потепління зміниться клімат і стане спекотніше влітку

Клімат в Україні через глобальне потепління може дуже суттєво зміниться. Але в цих змінах є не тільки негативні, але й позитивні сторони. В цьому переконаний кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич. За словами експерта, в деяких регіонах українці зможуть збирати кілька врожаїв картоплі в рік через теплі температури.

Також в нашій країні зможуть прижитися тропічні рослини, такі як пальми, інжир, ківі, гранат. Ці культури дуже теплолюбні, але на півдні України вони цілком зможуть родити.

"Хоча все буде залежати від кількості опадів. Так, якщо в країні буде спостерігатися їх дефіцит, то рости такі культури майже не будуть - хіба що в зрошуваних районах", - розповів Ігор Кибальчич "Обозревателю".

За словами експерта, якщо дощів буде досить - зможемо збирати урожай картоплі кілька разів на рік.

"А якщо опади у нас збільшаться, то можна буде картоплю збирати два рази в рік", - підкреслив Кибальчич.

За його словами, зараз в Одеській області на узбережжі моря вже намагаються вирощувати пальми, які витримують морози до -15 градусів.

"І вони нормально ростуть. А на півночі не виходить, тому що бувають арктичні вторгнення, рослини гинуть", - підсумував синоптик.

Ми також писали про те, що глобальне потепління і зміна клімату може викликати в Україні серйозні проблеми з вирощуванням їжі. Експерти кажуть, що суха земля вже в цьому році значно вплине на вирощування сільгоспкультур.

Будуть дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на травневі свята Справжня весна: на скільки в Україні затримається гарна погода
Новини України синоптик
Lite
On Top