Синоптик шокировал перспективами климата в Украине: будем выращивать инжир и киви

В Украине изменится климат (коллаж РБК-Украина)

В Украине из-за глобального потепления изменится климат и станет жарче летом

Климат в Украине из-за глобального потепления может очень существенно изменится. Но в этих изменениях есть не только негативные, но и позитивные стороны. В этом уверен кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич. По словам эксперта, в некоторых регионах украинцы смогут собирать несколько урожаев картошки в год из-за теплых температур.

Также в нашей стране смогут прижиться тропические растения, такие как пальмы, инжир, киви, гранат. Эти культуры очень теплолюбивы, но на юге Украины они вполне смогут плодоносить.

"Хотя все будет зависеть от количества осадков. Так, если в стране будет наблюдаться их дефицит, то расти такие культуры почти не будут - разве что в орошаемых районах", - рассказал Игорь Кибальчич "Обозревателю".

По словам эксперта, если дождей будет достаточно - сможем собирать урожай картофеля несколько раз в год.

"А если осадки у нас увеличатся, то можно будет картофель собирать два раза в год", - подчеркнул Кибальчич.

По его словам, сейчас в Одесской области на побережье моря уже пытаются выращивать пальмы, которые выдерживают морозы до -15 градусов.

"И они нормально растут. А на севере не получается, потому что бывают арктические вторжения, растения погибают", - подытожил синоптик.

Мы также писали о том, что глобальное потепление и изменение климата может вызвать в Украине серьезные проблемы с выращиванием пищи. Эксперты говорят, что сухая земля уже в этом году значительно повлияет на выращивание сельхозкультур.