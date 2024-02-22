Синоптик рассказала, будут ли еще в феврале морозы, и когда придет весна

Специалистка по метеорологии Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала о самых теплых и холодных днях в течение следующей недели, а также поделилась прогнозом о наступлении метеорологической весны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NV.

Будут ли еще в феврале морозы

В последующие дни в Украине ожидается потепление. В выходные возможны изменения синоптических процессов и новые атмосферные фронты с северо-запада, что может привести к осадкам, особенно в западных и северных областях.

Экспертша объяснила, что речь пойдет об осадках смешанной фазы, таких как дождь и мокрый снег.

"Резкого колебания температур не предвидится, однако в начале следующей недели ожидается небольшое понижение температуры. Ожидаемый диапазон будет от +10 до +15 градусов уже не будет", - предупредила синоптика.

Она также уточнила, что ночью на севере и востоке возможны небольшие морозы от -1 до -3 градусов.

Когда в Украину придет весна

Пока метеорологи не зафиксировали начало метеорологической весны. Для определения этого момента нужно, чтобы среднесуточная температура в течение нескольких дней превышала 0 градусов на конкретной метеостанции.

"Но, как говорят наши агрометеорологи, уже начался период предвесновения - так они его описывают", - резюмировала синоптик.