Синоптик розповіла, коли в Україну прийде тепло і ясна погода

Погода в Україні у неділю, 18 серпня, буде теплою і комфортною без дощів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Температура повітря 18 серпня підвищиться і становитиме +24... +29 градусів. У Чернігівській, Сумській областях місцями буде +20... +23 градуси.

Істотні дощі малоймовірні через антициклон. Можливо на північному сході країни буде більше хмар, тому є ймовірність незначного дощу.

У Києві завтра очікується гарна погода: буде тепло і сухо. Вдень температура повітря прогріється до +24... +26 градусів.

Погода в Україні (інфографіка: facebook.com/tala.didenko)

При цьому з понеділка, на Спаса, на всій території України потеплішає ще на кілька градусів.

Синоптик також розповіла, що наступний тиждень обіцяє спеку - термічний пік передбачається 21 серпня, коли стовпчики термометрів покажуть до +32... +37 градусів.

Нагадаємо, що Наталка Діденко попередила українців про те, що в найближчу добу в Україні різко похолодає. У суботу, 17 серпня, в Україні буде найхолодніше у всій Європі.

Раніше повідомлялося про те, що по Європі пронісся руйнівний торнадо, який руйнував все на своєму шляху. Найбільше від стихії постраждали жителі Люксембурга. Там торнадо наробив багато лиха, зруйнував дахи будинків, повалив дерева та лінії електропередач.