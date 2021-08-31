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Синоптики розповіли, коли чекати бабине літо: дати

Автор: Світлана Мащенко

Бабине літо у вересні 2021, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, настане двічі. А потепління в жовтні, яке заведено вважати бабиним літом, насправді таким не є.

Якою буде погода у вересні, і коли чекати перепадів погоди - читайте в нашому матеріалі нижче.

"Хтось пише, що у нас у вересні буде два бабиних літа, так два, тільки не тоді як настане тепло. Бабине літо з чисел не сходить", - пише синоптик в Facebook.

За словами Горбаня перше, "молоде" бабине літо триває починаючи з Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня по 11 вересня. А" старе", друге бабине літо - з 11 по 18 вересня.

"Якщо молоде з дощами, старе - сухе і навпаки. Не буває, щоб обидва були з дощами або обидва сухі... А то у нас пишуть і в жовтні, прийшло тепло - значить це бабине літо", - уточнив Горбань.

Що кажуть інші синоптики про погоду у вересні 2021

Зазначимо, що прогнози інших синоптиків не так оптимістичні на вересень. Наталка Діденко прогнозує, що з 2 вересня похолодає.

У Gismeteo показали карти погоди на десять днів, судячи з яких похолодання триватиме з 2 по 6 вересня, а далі знову потеплішає. Принаймні, такий прогноз синоптики дали для Києва.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Сам же Горбань прогнозує, що з 24-25 вересня будуть дощі, а з 26 числа і до кінця місяця буде похмуро і холодно.

Раніше Леонід Горбань також дав прогноз погоди на зиму 2021-2022, налякавши суворими синоптичними умовами.

Також синоптики розповіли, де в Україні 1 вересня очікуються сильні дощі.

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