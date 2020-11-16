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Синоптик розповів про погоду на День святого Миколая

Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні на святого Миколая буде холодною і сніжною

На свято святого Миколая в Україні можуть бути морози, а ось Новий рік пройде без снігу. Таку точку зору озвучив народний синоптик Леонід Горбань. За прогнозами експерта, 19 грудня температура повітря опуститься нижче 10 градусів морозу. Про це пише "Обозреватель".

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Горбань прогнозує два періоди похолодання з мінусовими температурами – з 8 по 14 грудня і з 18 по 28 грудня. Під час першого періоду температура повітря опускатиметься до позначки -9...-11 градусів, протягом другого – до -10...-13 градусів.

З 18 по 20 грудня і з 27 по 28 грудня народний синоптик прогнозує сніг. Якщо вірити прогнозам Леоніда Горбаня, то 19 грудня в Україні може бути до -13 градусів морозу, а також не виключається потужний снігопад.

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що з перших чисел грудня ймовірно похолодання, потім до 10 числа може знову потеплішати. Втім, 9-11 грудня імовірна нова порція похолодання.

15 грудня можуть прийти плюсові температури, але на Миколая буде нічний мороз.

Раніше метеорологи також розповіли, якою буде погода у Києві взимку 2020-2021. Вони вважають, що в цьому сезоні синоптичні умови можуть бути непередбачувані.

Також ми писали, що в листопаді нас чекає затяжна магнітна буря.

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