Синоптик попередила про погіршення погодних умов

Погода в Україні у п'ятницю, 5 квітня, буде сприятливою не у всіх областях країни. Синоптик Наталка Діденко повідомила, в яких регіонах пройдуть дощі і вітер посилиться. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода у п'ятницю очікується цілком весняна. За прогнозом Діденко, в багатьох областях буде тепло, але на заході очікується посилення південно-східного вітру до 15-18 м/с, а на Волині, в Рівненській і Житомирській областях пройдуть невеликі локальні дощі.

"Температура повітря найближчої ночі передбачається низька, від 3 тепла до 3 морозу. Вдень повітря прогріється до +10 +15 градусів. Трохи холодніше буде у Сумській та Харківській областях, +8 +12 градусів. У Києві 5 квітня – з сонечком. Вночі у столиці близько нуля, в околицях до 2 градусів морозу, вдень +10 +12 градусів", - розповіла Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 5 квітня

Вона повідомила, що на найближчих вихідних в Україні потеплішає ще на кілька градусів і переважатиме сонячна погода. На Благовіщення можливі дощі в західних областях, а також в північних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що народний синоптик дав українцям тривожний прогноз погоди на квітень.

А також ми розповідали про те, що тривалість літа у Києві зросла до чотирьох місяців.