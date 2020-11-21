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Безпросвітні опади і рекорди температури: синоптики оновили прогноз на кінець осені

Субота 21 листопада 2020 15:28
Безпросвітні опади і рекорди температури: синоптики оновили прогноз на кінець осені
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде мінливою в найближчі тижні

Погода в Україні в кінці осені і на початку зими буде досить примхливою. Синоптики показали прогноз на два тижні, судячи з якого буде багато опадів - дощів і снігу, а температура буде показувати справжні "гойдалки".

Так, згідно з даними синоптиків Gismeteo, наступного тижня температура в країні дещо зросте, але в самому кінці листопада нас чекає похолодання з денним мінусом. А ось початок грудня пройде "на плюсі", причому в деяких куточках країни градуси будуть на рівні +10 і навіть вище.

У Києві синоптики з кінця листопада прогнозують безпросвітні опади: при низькій температурі сніг, при потеплінні - дощ.

Температура на наступному тижні буде комфортною як для листопада - від +4 до +6, вночі -1... +3 градуси. 29-30 листопада можливий денний "нуль", але з перших чисел грудня градусники стрімко підуть вгору.

Безпросвітні опади і рекорди температури: синоптики оновили прогноз на кінець осені

Погода в Києві на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

У Львові також будуть температурні гойдалки з похолоданням в кінці листопада, а початок грудня буде теплим. Опадів тут менше, ніж у Києві.

Безпросвітні опади і рекорди температури: синоптики оновили прогноз на кінець осені

Погода у Львові на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

У Харкові, як і в Києві - температурні гойдалки і безпросвітні опади, переважно у вигляді дощу.

Безпросвітні опади і рекорди температури: синоптики оновили прогноз на кінець осені

Погода у Харкові на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

В Одесі дощів буде небагато, але температура "пострибає" більш значно. Так, на початку грудня синоптики прогнозують до +13 градусів.

Безпросвітні опади і рекорди температури: синоптики оновили прогноз на кінець осені

Погода в Одесі на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Тим часом синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на найближчих вихідних.

Також народні синоптики розповіли, чого чекати від погоди до кінця 2020 року, чи будуть морози і сніг у новорічну ніч.

Крім того, метеорологи дали прогноз на зиму 2020-2021 для Києва.

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