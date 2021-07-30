Синоптик дала прогноз погоди на кінець липня: Україна між двома фронтами

Погода в Україні 31 липня визначатиметься двома атмосферними фронтами. І хоча циклони спробують проникнути і пролити дощі, у них нічого не вийде. Останній день липня буде спекотним і сухим.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"31 липня - 1 серпня в більшості областей переважатиме суха малохмарна погода. Хіба що незначні "укуси" фронтів спровокують в суботу короткі дощі на Заході і Сході України", - попередила експерт.

Дощі все-таки пройдуть в деяких регіонах, але вже 1 серпня.

"І вже ввечері в неділю стане більше дощів у західній частині України і місцями на півночі - доковиляє нарешті той західний атмосферний фронт від пана Ferdinandа", - розповіла Діденко.

Завершення липня пройде з характерною для нього високою температурою повітря. На півдні стовпчики термометрів покажуть + 34 градуси.

"І завершення липня і початок серпня відзначаться високою температурою повітря, в денні години в Україні очікується від +28 до +32 градусів, 1 серпня на Сході і півдні до +34 градусів", - повідомила Діденко.

Погода в Києві

У Києві 31 липня буде спекотно і без опадів, температура повітря до +32 градусів.

"У Києві найближчі вихідні обіцяють спеку, сонце і сухе повітря. Дуже, дуже обережно з вогнем! Дощ можливий у столиці ввечері 1 серпня. Не засиджуйтеся довго на пікніках і дачах", - попередила українців Діденко.