Что такое синий свет и как уберечь глаза, мозг, кожу и психику от его воздействия

Вы должны были слышать о синем свете - его излучают экраны электронных устройств, которые мы постоянно используем. Но у этого типа света много вредных свойств для физического и ментального здоровья человека. Какие опасные риски он несет вам и вашим близким?

РБК-Украина (проект Styler) собрала информацию о влиянии синего света на здоровье людей и вероятных последствиях злоупотребления им.

Что такое синий свет?

Синий свет - это часть видимого спектра света, которая имеет короткие волны и высокую энергию. Этот свет встречается в природе преимущественно от солнца, а также от искусственных источников, таких как флуоресцентные и светодиодные лампы.

Синий свет выделяется также экранами электронных устройств, включая смартфоны, телевизоры и компьютеры.

Воздействие синего света на сон и здоровье

До появления искусственного освещения основным источником света было солнце, и вечера люди проводили в темноте. Сейчас вечера освещены искусственным светом, влияющим на биологические часы нашего тела - суточный ритм.

Исследования показывают, что влияние света ночью может привести к нарушениям сна и способствовать развитию таких заболеваний как рак, диабет, сердечные заболевания и ожирение.

Синий свет особенно влияет на выработку мелатонина, гормона, регулирующего циркадные ритмы. Даже слабый свет может нарушить выработку мелатонина, а синий свет делает это еще мощнее. Исследования Гарвардской медицинской школы показали, что синий свет угнетает мелатонин примерно вдвое дольше, чем зеленый свет аналогичной яркости.

Защита от синего света

Чтобы защитить себя от негативного воздействия синего света, используйте тусклый красный свет для ночного освещения, избегайте ярких экранов за 2-3 часа до сна и рассмотрите возможность использования очков, блокирующих синий свет.

Установка приложений, фильтрующих синий/зеленый свет на электронных устройствах, также может быть полезна.

Воздействие на детей и психическое здоровье

Глаза детей менее эффективно отфильтровывают синий свет, что повышает риск развития близорукости и проблем с вниманием. В ночное время синий свет еще больше замедляет выработку мелатонина у детей. Поэтому важно ограничивать время, проведенное ребенком перед экранами, и выключать электронные устройства по крайней мере за полчаса до сна.

Исследования показывают, что ночное влияние синего света связано с симптомами депрессии у животных.

Синий свет наиболее опасен для детей (фото: Freepik.com)

Синий свет и глаза

Синий свет также может оказать негативное влияние на здоровье глаз. Постоянное использование цифровых устройств приводит к цифровому зрительному напряжению или синдрому компьютерного зрения, что вызывает сухость, раздражение глаз и нечеткость зрения.

Есть исследования, связывающие влияние синего света с риском развития макулярной дегенерации и катаракты.