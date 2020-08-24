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Синдром хронічної втоми: чому з'являється і як з ним упоратися

Понеділок 24 серпня 2020 22:12
Синдром хронічної втоми: чому з'являється і як з ним упоратися
Синдром хронічної втоми (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці пояснили, звідки у людини з'являється синдром хронічної втоми

До синдрому хронічної втоми у сучасному світі схильні багато людей. Однак часто людина навіть не підозрює, що може призвести до такого стану.

Як пояснили вчені з Гарварду, відмова від регулярних занять спортом призводить до втрати тонусу, а також життєвих сил. На появу синдрому хронічної втоми можуть вплинути й інші чинники, але саме відмова від фізичних навантажень є основним. Про це пише MedicForum.

Фахівці стверджують, що провокує хронічну втому саме відсутність фізичної активності або дуже низьке навантаження. Це призводить до втрати тонусу і життєвих сил. При тривалій відсутності фізичної активності м'язи людини починають втрачати тонус, у них порушується кровообіг.

Для того, щоб суттєво змінити своє життя і повернути собі бадьорість, активність і гарний настрій, вчені рекомендують приділяти спортивним навантаженням хоча б 30 хвилин у день. Це може бути звичайна зарядка або регулярне відвідування залу.

Для тих, хто постійно відчуває стрес, можна також застосовувати дихальні вправи, а також йогу. Якщо часу і сил не залишається зовсім, то чудово допоможе півгодинна прогулянка на свіжому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики пояснили, що таке синдром розбитого серця і як він впливає на здоров'я.

А також розповідали про те, що лікарі повідомили про синдром "комп'ютерної" шиї та назвали сумні наслідки.

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