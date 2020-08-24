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Синдром хронической усталости: почему появляется и как с ним справиться

Понедельник 24 августа 2020 22:12
Синдром хронической усталости: почему появляется и как с ним справиться
Синдром хронической усталости (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты объяснили, откуда у человека появляется синдром хронической усталости

Синдрому хронической усталости в современном мире подвержены многие люди. Однако часто человек даже не подозревает, что может привести к такому состоянию.

Как объяснили ученые из Гарварда, отказ от регулярных занятий спортом приводит к потере тонуса, а также жизненных сил. На появление синдрома хронической усталости могут повлиять и другие факторы, но именно отказ от физических нагрузок является основным. Об этом пишет MedicForum.

Специалисты утверждают, что хроническую усталость провоцирует именно отсутствие физической активности или очень низкая нагрузка. Это приводит к потере тонуса и жизненны сил. При длительном отсутствии физической активности мышцы человека начинают терять тонус, в них нарушается кровоток.

Для того чтобы существенно изменить свою жизнь и вернуть себе бодрость, активность и хорошее настроение, ученые рекомендуют уделять спортивным нагрузкам хотя бы 30 минут в день. Это может быть обычная зарядка или регулярное посещение зала.

Для тех, кто постоянно испытывает стресс, можно также применять дыхательные упражнения, а также йогу. Если времени и сил не остается совершенно, то прекрасно поможет получасовая прогулка на свежем воздухе.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики объяснили, что такое синдром разбитого сердца и как он влияет на здоровье.

А также рассказывали о том, что врачи сообщили о синдроме "компьютерной" шеи и назвали печальные последствия.

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