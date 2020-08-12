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Синдром "комп'ютерної шиї": лікарі розповіли, чим це загрожує

Середа 12 серпня 2020 14:45
Синдром "комп'ютерної шиї": лікарі розповіли, чим це загрожує
Лікарі попередили про наслідки довгого сидіння за комп'ютером (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Синдром "комп'ютерної шиї" може викликати серйозні больові відчуття

Лікарі розповіли про так званий синдром "комп'ютерної шиї", який може викликати неприємні наслідки внаслідок довгого і головне - неправильного сидіння за комп'ютером.

Чреватий цей синдром болями - а часто серйозними - в спині, шиї і голові. Про це пише lenta.ua.

Подібні проблеми можуть виникнути, якщо ви неправильно сидите за робочим столом.

Медики кажуть, що за клавіатурою потрібно працювати з повністю розслабленими спиною і шиєю. Крім того, слід прямо перед собою поставити монітор.

Не рекомендується також підгинати одну ногу під себе і відмовитися від сидіння нога за ногу, це загрожує варикозом.

Важливо: спина повинна бути відносно ніг під кутом 100-135 градусів.

Якщо ваша робота пов'язана з сидінням за комп'ютером, експерти радять займатися вправами для зміцнення м'язів шиї і спини, а також робити гімнастику для очей і розминати руки і плечі кожні 45 хвилин.

Раніше ми писали, що лікарі назвали найкориснішу позу для сну. Вона допоможе шлунку і захистить від зморшок. На жаль, в такому положенні спить тільки кожен десятий, але перевчити себе можна.

Також повідомлялося, що запаморочення при вставанні може говорити про небезпечний хронічний синдром. Лікарі розповіли, на що потрібно звернути увагу.

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