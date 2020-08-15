Медики розповіли, що таке синдром розбитого серця і як він впливає на здоров'я

Синдром розбитого серця (Фото: freepik)

Проблеми з серцем можуть виникнути, якщо людина пережила сильне емоційне потрясіння

У суспільстві заведено вважати, що розбите серце – це виключно душевні переживання, страждання. Однак лікарі запевняють, що цей термін належить до реального синдрому і серце людини дійсно піддається негативному впливу.

Як виявилося, серце рідко піддається впливу зовнішніх факторів. Воно працює стабільно і продовжує перекачувати кров, попри на щоденні стреси та напругу. А ось емоційне потрясіння може призвести до серйозної серцевої недостатності, яка і називається синдромом "розбитого серця", пише MedicForum.

Як відзначають лікарі, після сильних емоційних потрясінь і переживань у серця починає змінюватися вся структура і м'яз починає працювати на межі. Найважливіше, коли людина пережила важкий емоційний удар, це щоб вона знаходилася в стані спокою. У деяких випадках необхідно медикаментозне лікування. Інакше людині можуть загрожувати інфаркти, а разом з ними й передчасна смерть.

Крім того, вчені довели, що поєднання синдрому розбитого засобу з іншими серйозними захворюваннями, такими як рак, діабет, може суттєво погіршити стан здоров'я у рекордні терміни. Більш того, якщо серце людини протягом життя розбивалося часто, то є ймовірність виникнення й інших захворювань організму.

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