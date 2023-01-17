Синдром мужской раздражительности: что это такое и откуда он появляется
У мужчин старше 40 лет порой появляется странная раздражительность. Женщины внезапно обнаруживают, что милые и приветливые мужчины внезапно становятся ворчунами и быстро раздражаются в ответ на разные события.
Почему это происходит и что делает мужчин раздражительными - читайте в материале ниже.
Что происходит с мужчинами после 40 лет
Когда поведение мужчины начинает меняться после 40 лет, то обычно говорят, что начался кризис среднего возраста. И у каждого мужчины этот период проявляется по-разному. Кто-то становится чрезмерно раздражительным и ссоры в семье начинают происходить очень часто. Порой это приводит даже к разрыву.
Ну а кто-то начинает наверстывать упущенное - покупает дорогие вещи, отправляется в путешествие, начинает искать себя или увлекается опасными развлечениями - гонки, прыжки с парашюта и так далее.
Почему это происходит с мужчинами
За настроение мужчин, впрочем, как и женщин, отвечают гормоны. И после 40 лет они тоже начинают падать. В случае с мужчинами - у них начинает снижаться количество главного мужского гормона, тестостерона. А он в организме отвечает за много вещей.
К примеру, за память. А еще - за мышцы и крепость костей. И когда дело касается возрастного андрогенного дефицита, у человека наступает андропауза. У каждого мужчины этот процесс происходит по-разному, не обязательно сразу после 40 лет.
Если мужчина занимается спортом, правильно питается, у него нет хронических заболеваний и регулярно есть секс, то андропауза может наступить и в более позднем возрасте.
Как понять, что у мужчины есть такие проблемы
Мужчины склонны скрывать свои эмоции, они берут на себя обязательства и с близкими стараются не делиться переживаниями. И порой они сами не понимают, почему их внезапно стало все вокруг раздражать. Чаще всего они это связывают со стрессами и множеством постоянных проблем.
Помочь понять, что происходит с мужчиной поможет наблюдение за ним. Если появилась чрезмерная раздражительность, грустное настроение, тревожность, агрессивность, отсутствие самоконтроля, резкие перепады настроения, низкая самооценка - все это указывает на синдром мужской раздражительности.
Более скрытые признаки:
- Снижение полового влечения
- Проблемы с эрекцией
- Нарушения мочеиспускания (частые позывы, жжение)
- Потливость и одышка
- Проблемы с давлением и сердечным ритмом
- Боли в груди
- Увеличение веса за счет жировых отложений в зоне бедер, живота и груди
- Дряблость кожи
- Снижение работоспособности
- Ослабление мышц
Стрессы накапливаются, и они тоже становятся причиной снижения тестостерона. И самое неприятное - многие мужчины понятия не имеют, что такое андропауза и как с ней справляться. А это ведет к усилению стресса и ухудшению гормонального сбоя.
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