Синдром мужской раздражительности: что это такое и откуда он появляется

У мужчин старше 40 лет порой появляется странная раздражительность. Женщины внезапно обнаруживают, что милые и приветливые мужчины внезапно становятся ворчунами и быстро раздражаются в ответ на разные события.

Почему это происходит и что делает мужчин раздражительными - читайте в материале ниже.

Что происходит с мужчинами после 40 лет

Когда поведение мужчины начинает меняться после 40 лет, то обычно говорят, что начался кризис среднего возраста. И у каждого мужчины этот период проявляется по-разному. Кто-то становится чрезмерно раздражительным и ссоры в семье начинают происходить очень часто. Порой это приводит даже к разрыву.

Ну а кто-то начинает наверстывать упущенное - покупает дорогие вещи, отправляется в путешествие, начинает искать себя или увлекается опасными развлечениями - гонки, прыжки с парашюта и так далее.

Почему это происходит с мужчинами

За настроение мужчин, впрочем, как и женщин, отвечают гормоны. И после 40 лет они тоже начинают падать. В случае с мужчинами - у них начинает снижаться количество главного мужского гормона, тестостерона. А он в организме отвечает за много вещей.

К примеру, за память. А еще - за мышцы и крепость костей. И когда дело касается возрастного андрогенного дефицита, у человека наступает андропауза. У каждого мужчины этот процесс происходит по-разному, не обязательно сразу после 40 лет.

Если мужчина занимается спортом, правильно питается, у него нет хронических заболеваний и регулярно есть секс, то андропауза может наступить и в более позднем возрасте.

Как понять, что у мужчины есть такие проблемы

Мужчины склонны скрывать свои эмоции, они берут на себя обязательства и с близкими стараются не делиться переживаниями. И порой они сами не понимают, почему их внезапно стало все вокруг раздражать. Чаще всего они это связывают со стрессами и множеством постоянных проблем.

Помочь понять, что происходит с мужчиной поможет наблюдение за ним. Если появилась чрезмерная раздражительность, грустное настроение, тревожность, агрессивность, отсутствие самоконтроля, резкие перепады настроения, низкая самооценка - все это указывает на синдром мужской раздражительности.

Более скрытые признаки:

Снижение полового влечения

Проблемы с эрекцией

Нарушения мочеиспускания (частые позывы, жжение)

Потливость и одышка

Проблемы с давлением и сердечным ритмом

Боли в груди

Увеличение веса за счет жировых отложений в зоне бедер, живота и груди

Дряблость кожи

Снижение работоспособности

Ослабление мышц

Стрессы накапливаются, и они тоже становятся причиной снижения тестостерона. И самое неприятное - многие мужчины понятия не имеют, что такое андропауза и как с ней справляться. А это ведет к усилению стресса и ухудшению гормонального сбоя.