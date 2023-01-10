Как питаться мужчинам во время войны, чтобы сохранить здоровье: советы диетолога

Постоянный стресс от войны катастрофически влияет на здоровье мужчин. Это состояние еще больше ухудшается из-за неправильного питания. Даже те мужчины, которые не находятся на фронте, нуждаются в рационе, богатом витаминами и питательными веществами.

Каким должно быть питание мужчин во время войны и как его правильно организовать, рассказала диетолог Оксана Скиталинская у Facebook .

Каким должно быть питание мужчин во время войны

"Давно хотела написать о мужском здоровье. Не только потому, что во всем мире мужчины живут меньше, чем женщины, но именно о здоровье украинских мужчин, потому что для них гораздо сложнее ситуация из-за войны", - пишет эксперт.

Как питаются украинские мужчины:

Если на фронте, то имеют много стресса, недосыпания, много сладостей, нездоровых жиров, мало важных витаминов, природных растительных пигментов (фитонутриентов), белка, переедания или недоедания, нездоровые привычки - много кофе, курение. Многие имеют нарушенный обмен веществ, хронические заболевания, ухудшающие самочувствие, снижают работоспособность и запускают много каскадных нарушений в организме.

Мужчины в тылу также, преимущественно, не очень здорово питаются и у них так же постоянный фоновый психоэмоциональный стресс, поверхностный сон, заедание стресса, сигареты, а иногда и алкоголь так же разрушают организм, ускоряют старение и развитие целого ряда заболеваний.

Обмен веществ мужчин регулируется гормонами, в том числе и половыми, которые обеспечивают физическую силу, выносливость, приспособленность к физическим и психическим нагрузкам (стрессоустойчивость).

На что нужно обратить внимание в мужском питании

На наличие полноценного (со всеми аминокислотами), белка и цинка. Это яйца, мясо, рыба, сыр твердый, сухое молоко, бобовые, орехи, семена. Цинк также присутствует в тыквенных семенах и отрубном хлебе на закваске.

Белок необходим для восстановления всех клеток организма, для синтеза ферментов, гормонов, а цинк - для синтеза половых гормонов и предотвращения увеличения женских гормонов. При хроническом стрессе эти вещества необходимы в больших количествах, чем в обычном состоянии.

Сосиски, консервы, колбаса салями - это также источник белка, но там белок сочетается с большим количеством насыщенного жира и соли, что плохо влияет на работу печени, сердца и сосудов.

Поэтому, если нет возможности употреблять яйца, нежирное мясо, тогда очень желательно дополнять свой рацион белком, богатым биологически активными веществами - это орехи и семена.

Еще очень хорошим источником белка и витаминов группы В являются дрожжевые хлопья. Кроме сплошной пользы они обладают очень "привлекательным" вкусом - это как бы смесь мяса, сыра пармезан и грибов.

Если есть возможность, то можно использовать протеиновые коктейли и употреблять их в вечернее время, потому что именно во сне происходит усиленное обновление клеток организма.

Ежедневно пополняйте организм витамином С.

В стрессовых ситуациях потребность в витамине С может расти в десятки раз. Дефицит витамина С ведет к мышечной слабости, ослаблению иммунитета, нарушению работы надпочечников, ослабленному ответу на стресс.

Самые дешевые и доступные источники этого витамина - квашеная и свежая капуста, чай из шиповника, лимоны, смородина, перетертая с сахаром. Можно употреблять дополнительно таблетки с витамином С.

Для лучшего усвоения их стоит употреблять в сочетании с перетертой с сахаром смородиной, фруктовым чаем, соком.

В пище должны присутствовать витамины Е, А и D.

Они содержатся в жирных продуктах - печени говяжьей и трески, желтках яиц, сваренных всмятку, морской рыбе (вит. D), зачатках пшеницы и нерафинированном подсолнечном масле, кукурузном, льняном (вит. Е).

Дефицит витамина Е проявляется прогрессирующей слабостью, витамина А - ухудшением зрения, особенно в сумерках, длительным заживлением поврежденной кожи и слизистой, проблемами с кишечником.

Витамины А, D, Е и К - называются жирорастворимыми, поэтому депонируются и хранятся в жировой ткани. Их можно принимать короткими курсами (2 недели - 30 дней) дополнительно один раз в несколько месяцев.

В рационе должно быть достаточное количество витаминов группы В, регулирующих многие биохимические реакции, в первую очередь - образование энергии.

Доступным источником такого В-поливитаминного комплекса есть обычные аптечные пивные дрожжи. Это водорастворимые витамины, в организме не скапливающиеся, поэтому дрожжи можно принимать все время.

В питании должны присутствовать так называемые регуляторные факторы - растительные цветные пигменты:

Зеленый и черный чай

Ягоды сушеные, свежие и перетертые с сахаром (в небольшом количестве)

Зелень, пряные травы и овощи: базилик, петрушка, куркума, чеснок, лук, имбирь

Каротиноиды: морковь (сушеная, свежая) и помидоры (качественная томатная паста в блюдах)

Кверцетин: луковая шелуха (ее можно добавлять к зеленому, черному чаю и запаривать, как обычный чай).

Апилак (маточное молочко пчел): месячным курсом, принимать утром.

Как улучшить питание

"Я бы советовала передавать на фронт смесь молотых или измельченных корнеплодов моркови, свеклы, пряных трав - базилика или розмарина, сушеной паприки, помидоров, чеснока, молотой в порошок луковой шелухи, куркумы. Эту смесь следует добавлять ко всем блюдам", - советует Скиталинская.

К вышеупомянутой смеси и во все кондитерские изделия добавлять молотые в порошок отруби овса, пшеницы, льна и порошка дрожжевых хлопьев.

Отруби не только богаты магнием и витаминами группы В, но и разными типами клетчатки, поэтому обеспечивают длительное и плавное поступление глюкозы в кровь, предотвращают формирование инсулинорезистентности, оздоравливают состав микрофлоры кишечника, являются естественным "детоксикантом".

Как применить эти лайфхаки на практике

Во время каждого приема пищи в блюдо добавляйте порошок из смеси сушеных трав, овощей, отрубей на семена.

В чай добавляйте сушеные ягоды.

Вместо сгущенки добавляйте сухое молоко. Его можно смешать с ложкой какао и получить полезный антистрессовый напиток для мозга. Его следует выпить перед сном. Там много магния и антиоксидантов.

Для пополнения энергии лучше носить с собой пакетик с орехами - достаточно горсть (1 столовая ложка).

Кто любит сладкое, можно употреблять в пищу традиционную "пасту Амосова": молотые сухофрукты, лимон с кожурой, орехи и мед. К этой смеси можно добавить порошок из луковой шелухи и имбиря.

"Понятно, что для поддержания здорового организма нужно, чтобы все было в гармонии: и питание, и сон, и физическая активность, и положительные эмоции. Но исходим из того, что имеем. А положительные эмоции пусть нам добавляет мысль о победе над врагом. Наше здоровье - наше оружие", - заключает Скиталинская.