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Синдром чоловічої дратівливості: що це таке і звідки він з'являється

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Вівторок 17 січня 2023 20:30
Синдром чоловічої дратівливості: що це таке і звідки він з'являється Що таке синдром чоловічої дратівливості (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У чоловіків віком понад 40 років часом з'являється дивна дратівливість. Жінки раптово виявляють, що милі та привітні чоловіки раптово стають буркунами й швидко дратуються у відповідь на різні події.

Чому це відбувається і що робить чоловіків дратівливими – читайте у матеріалі нижче.

Що відбувається з чоловіками після 40 років

Коли поведінка чоловіка починає змінюватися після 40 років, то зазвичай кажуть, що почалася криза середнього віку. І в кожного чоловіка цей період проявляється по-різному. Хтось стає надмірно дратівливим і сварки у сім'ї починають відбуватися дуже часто. Деколи це призводить навіть до розриву.

Ну а хтось починає надолужувати втрачене - купує дорогі речі, вирушає в подорож, починає шукати себе або захоплюється небезпечними розвагами - перегони, стрибки з парашута і таке інше.

Чому це відбувається з чоловіками

За настрій чоловіків, як і жінок, відповідають гормони. І після 40 років вони також починають падати. У випадку з чоловіками – у них починає знижуватись кількість головного чоловічого гормону, тестостерону. А він в організмі відповідає за багато речей.

Наприклад, за пам'ять. А ще – за м'язи та міцність кісток. І коли йдеться про віковий андрогенний дефіцит, у чоловіка настає андропауза. У кожного чоловіка цей процес відбувається по-різному, не обов'язково одразу після 40 років.

Якщо чоловік займається спортом, правильно харчується, у нього немає хронічних захворювань і регулярно є секс, то андропауза може наступити й в пізнішому віці.

Як зрозуміти, що чоловік має такі проблеми

Чоловіки схильні приховувати свої емоції, вони беруть на себе зобов'язання і з близькими намагаються не ділитися переживаннями. І часом вони самі не розуміють, чому їх раптово стало все довкола дратувати. Найчастіше вони це пов'язують зі стресами та безліччю постійних проблем.

Допомогти зрозуміти, що відбувається з чоловіком, допоможе спостереження за ним. Якщо з'явилася надмірна дратівливість, сумний настрій, тривожність, агресивність, відсутність самоконтролю, різкі перепади настрою, низька самооцінка – це вказує на синдром чоловічої дратівливості.

Більш приховані ознаки:

  • Зниження статевого потягу
  • Проблеми з ерекцією
  • Порушення сечовипускання (часті позиви, печіння)
  • Пітливість та задишка
  • Проблеми з тиском та серцевим ритмом
  • Болі у грудях
  • Збільшення ваги внаслідок жирових відкладень у зоні стегон, живота та грудей
  • В'ялість шкіри
  • Зниження працездатності
  • Ослаблення м'язів

Стреси накопичуються, і вони теж спричиняють зниження тестостерону. І найнеприємніше - багато чоловіків уявлення не мають, що таке андропауза і як з нею справлятися. А це веде до посилення стресу та погіршення гормонального збою.

До речі, раніше ми писали про те, як потрібно харчуватись чоловікам, щоб зберегти здоров'я.

А ще розповідали про те, які 5 навичок вважаються не шкідливими, але вони призводять до старіння.

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