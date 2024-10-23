Сын Повалий отреагировал на конфискацию имущества матери: "Не там ищут настоящих коррупционеров"

Денис Повалий, сын скандальной певицы Таисии Повалий, отреагировал на новость о том, что у его матери конфисковали имущество в Украине.
Что на этот счет написал 41-летний артист, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.
В соответствующей stories в сети сын путинистки выразил несогласие с решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
"Друзья, интересно ваше мнение по этому поводу. У нас есть пять дней, чтобы подать апелляцию. Это намек, чтобы все молчали? Неужели за позицию человека могут лишить всего? Понимаю, что оно вызывает возмущение у многих, но, по- первых, ее не разделяют все жители дома, который собрались "отжать". А во-вторых, возможно, уже не там ищут настоящих коррупционеров?" - написал он.
"Нельзя одновременно бороться с советской символикой и действовать такими "совковыми" методами. Против чего тогда воюем? У меня только вопросы и никакого ответа", - также отметил потомок артистки.
Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд еще 5 сентября. Суд принял решение о конфискации активов Повалий 22 октября. Среди конфискованного имущества:
Также пользу государства у Повалий конфисковали и другие активы, которые могут быть косвенно связаны с ее собственностью:
У Повалий есть пять дней для того, чтобы подать апелляцию.
Уроженка Киевской области после начала полномасштабного вторжения России в Украину выбрала сторону врага. Впоследствии стало известно, что она перевезла свою мать в Россию и получила российское гражданство.
В октябре 2022 года Повалий была внесена в санкционный список Украины, предусматривающий наложение экономических ограничений и лишение государственных наград.
В начале этого года СБУ собрала доказательную базу на Повалий и сообщила ей о подозрении по трем статьям:
Поскольку певица находится на территории РФ, продолжаются меры по ее привлечению к ответственности.
Сын Таисии родился в браке с музыкантом Владимиром Повалием, с которым певица развелась в 1993 году. Денис живет в Испании, где Повалий приобрела дом еще в 2010 году. У него есть сын Демьян, который родился в его браке с Ланой Вихровой.
Ранее Денис Повалий неожиданно высказался о ссорах с женой.
Тем временем Дорн, который молит о войне в Украине, вышел на связь с заявлением.