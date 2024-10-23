Сын Повалий отреагировал на конфискацию имущества матери: "Не там ищут настоящих коррупционеров"

Денис Повалий отреагировал на конфискацию имущества матери

В соответствующей stories в сети сын путинистки выразил несогласие с решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

"Друзья, интересно ваше мнение по этому поводу. У нас есть пять дней, чтобы подать апелляцию. Это намек, чтобы все молчали? Неужели за позицию человека могут лишить всего? Понимаю, что оно вызывает возмущение у многих, но, по- первых, ее не разделяют все жители дома, который собрались "отжать". А во-вторых, возможно, уже не там ищут настоящих коррупционеров?" - написал он.

"Нельзя одновременно бороться с советской символикой и действовать такими "совковыми" методами. Против чего тогда воюем? У меня только вопросы и никакого ответа", - также отметил потомок артистки.

Заявление Дениса Повалия (фото: instagram.com/den_povaliy)

Что известно о конфискации имущества Таисии Повалий

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд еще 5 сентября. Суд принял решение о конфискации активов Повалий 22 октября. Среди конфискованного имущества:

транспортное средство BMW

устройство отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия.

имущественные права на музыку и слова 9 песен: "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро".

Также пользу государства у Повалий конфисковали и другие активы, которые могут быть косвенно связаны с ее собственностью:

7 земельных участков в Киевской области, общей площадью 9, 3095 га

жилой дом общей площадью 442,8 кв. м

домовладение общей площадью 101 кв. м

транспортное средство BMW Х5

три устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам эластичными металлическими снарядами несмертельного действия и охотничьего гладкоствольного оружия.

У Повалий есть пять дней для того, чтобы подать апелляцию.

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

Что известно о позиции Таисии Повалий

Уроженка Киевской области после начала полномасштабного вторжения России в Украину выбрала сторону врага. Впоследствии стало известно, что она перевезла свою мать в Россию и получила российское гражданство.

В октябре 2022 года Повалий была внесена в санкционный список Украины, предусматривающий наложение экономических ограничений и лишение государственных наград.

В начале этого года СБУ собрала доказательную базу на Повалий и сообщила ей о подозрении по трем статьям:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Поскольку певица находится на территории РФ, продолжаются меры по ее привлечению к ответственности.

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

Денис Повалий

Сын Таисии родился в браке с музыкантом Владимиром Повалием, с которым певица развелась в 1993 году. Денис живет в Испании, где Повалий приобрела дом еще в 2010 году. У него есть сын Демьян, который родился в его браке с Ланой Вихровой.