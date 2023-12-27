ua en ru
Ср, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уничтожение "Новочеркасска": в сети показали спутниковый снимок затопленного корабля

Феодосия, Среда 27 декабря 2023 18:10
UA EN RU
Уничтожение "Новочеркасска": в сети показали спутниковый снимок затопленного корабля Фото: в сети показали спутниковый снимок затопленного "Новочеркасска" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Появился новый спутниковый снимок российского большого десантного корабля "Новочеркасск", который был уничтожен украинскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Кристиана Триберта в Twitter.

На спутниковом снимке, который обнародовал журналист, можно заметить остатки БДК "Новочеркасск" после ракетного удара ВСУ.

Фото: спутниковый снимок уничтоженного "Новочеркасска" (twitter.com/trbrtc)

Судя по фото, они частично ушли под воду. Также над остатками корабля заметен дым.

Уничтожение "Новочеркасска"

Напомним, в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы смогли точным ударом уничтожить российский десантный корабль "Новочеркасск".

Позже выяснилось, что на борту корабля в момент удара находились дроны-камикадзе "Шахед", поэтому взрыв был очень мощным.

"Новочеркасск" стал очередным кораблем Черноморского флота РФ, который удалось уничтожить украинским защитникам.

Более детально об успешном ударе ВСУ можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Крим Феодосия Черноморский флот ракетный удар
NEWS
Фитьо о мобилизации: военнообязанные могут сами выбрать бригаду для службы
Фитьо о мобилизации: военнообязанные могут сами выбрать бригаду для службы
DAILY
Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране