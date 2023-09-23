Символические украшения и цвет стабильности: американцы до сих пор в восторге от образа Зеленской

Зеленская поразила американцев

На днях Елена Зеленская вместе со своим мужем Владимиром Зеленским посетили Генассамблею ООН. Супруги поехали на 78-ю сессию ради того, чтобы поднять важные вопросы, напрямую касающиеся войны в Украине.

Образы первой леди поражали журналистов и всех собравшихся. А маленькие детали, уместно подчеркивающие наряды супруги украинского президента, действительно несут важные месседжи для всего мира.

Елена Зеленская в музее (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Сначала Зеленская в костюме из черниговской шерсти удивляла американцев. А во время одного из последних выходов Елена вместе со своей командой стилистов выбрала еще более интересный и изысканный образ.

Да, это тоже костюм. Но он более свободен и спокоен, ведь он выполнен из льна, а также имеет нежно-серый цвет, который на фото даже можно спутать с бежевым.

Костюм-тройка украинского бренда, он состоит из брюк, пиджака и жилета на пуговицах. А как известно, жилеты достаточно популярны в этом сезоне.

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В таком наряде Зеленская посетила Метрополитен-музей в Нью-Йорке и своими глазами увидела картину под названием "Закат над Днепром". Это картина Архипа Куинджи - художника, который в 1841 году родился в Мариуполе, где до момента российского вторжения существовал его музей…

Также супруга президента Украины посетила мероприятие Джилл Байден и успела пообщаться с коллегами.

Образ Елены дополнили черные остроносые туфли, довольно хорошо сочетающиеся с черными пуговицами на ее костюме.

А также украшения известного украинского бренда Cos. Первая леди выбрала брошь, серьги, подвеску и кольца для дополнения своего образа и ради того, чтобы подчеркнуть важный месседж, который она адресует миру.

Елена Зеленская из Джилл Байден (фото: instagram.com/olenazelenska_official)