Символ года - Черный Водяной Кролик. Какие у него важные и магические черты характера

Наступил 2023 год - год Черного Водяного Кролика. В восточных гороскопах животных связывают с определенным периодом времени и верят, что все события будут происходить с оттенком тех черт характера, которые есть у животного.

Какие магические и важные черты характера есть у Черного Водяного Кролика - читайте в материале ниже.

Что олицетворяет Кролик

В реальной жизни Кролик - это немного пугливое, шустрое и любопытное животное. Они быстры, проворны, динамичны. Кролики любят движение, путешествия и физические упражнения - именно этим стоит заняться людям в 2023 году.

Интеллектуальные способности - не главный конек символа года, но вот продуктивность точно будет на высоте, так как успевать придется намного больше.

Кролик не любит вальяжной медлительности Тигра, он не любит, когда слишком долго думают и принимают решение. Ему по нраву - смелость и скорость. И хотя в жизни Кролики не особо смельчаки, они поощряют тех, кто умеет идти на риск.

Не стоит бросаться в омут с головой, но, если будет выбор - идите вперед смело и решительно.

Кролик любит пунктуальность и выполнение обещаний. А вот идти на обман ради своей выгоды, проявлять нечестность по отношению к другим людям - все это может лишить покровительства символа года.

Чтобы в 2023 году у вас были новые возможности, вам придется трудиться не покладая рук. Лезть из кожи вон не стоит, но вот отсутствие инициативы, лень, безделье - станут причиной финансового упадка.

Еще Кролик не признает месть. Если кто-то попытается вставить вам палку в колесо, не стоит отвечать ему тем же. В 2023 году злопамятство будет не в почете.

Стихия воды и Черный Кролик

Энергетика Кролика и стихия воды - совершенно не сочетаются. Поэтому 2023 год может стать непредсказуемым, наполненным сумбуром и хаосом. Кролик - активен, вода - спокойная стихия. Возможен сильный диссонанс, который может стать причиной многих проблем и разочарований.

Эксперты рекомендуют в 2023 году чаще брать паузы, чтобы обдумать другой подход к проблеме и не забывать о полноценном отдыхе.

Сочетание стихии воды и Кролика - одно из самых худших в восточном гороскопе. Возможны события, которые будут происходить по самым непонятным для нас причинам. И это будет отбиваться как глобально - на всем мире, так и на каждом человеке отдельно.

Не забывайте в 2023 году носить черную и синюю одежду, чтобы задобрить Кролика. Из украшений подойдут платина, и камни-минерала стихии Воды - кошачий глаз, хризолит, розовый кварц, коралл, жемчуг.