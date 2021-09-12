Інфаркт може маскуватися під інші стани: п'ять небезпечних ознак у жінок

Серцеві напади у жінок можуть проявлятися в різних формах і сильно відрізнятися від симптомів у чоловіків. Деякі ознаки інфаркту можуть маскуватися під зовсім інші проблеми зі здоров'ям.

Які п'ять ознак говорять про те, що у жінки розвивається серцевий напад, назвали в MedikForum.

Інфаркт міокарда - це блокування однієї з коронарних артерій. Серцевий м'яз залишається без насичення крові киснем і це призводить до поступового відмирання. Якщо при такому стані не вжити оперативно заходів – є ризик летального результату.

У жінок інфаркт міокарда може виражатися симптомами, в яких навіть терапевт не завжди може розпізнати серйозну загрозу. Як показують дослідження, інфаркт міокарда може абсолютно по-різному проявлятися у жінок і чоловіків.

В Американському коледжі кардіології було встановлено, що жінки зазвичай пізніше звертаються до медиків за допомогою і симптоми далеко не завжди говорять про те, що потрібні тестування або діагностика саме на інфаркт.

Що потрібно знати про жіночий інфаркт

Нове відчуття дискомфорту в грудях. Це може бути просто неприємне відчуття, які не викликає серйозне побоювання. У чоловіків при інфаркті з'являється яскраво виражений біль в грудях і відчуття здавлювання. У жінок - легке неприємне відчуття. Медики рекомендують орієнтуватися на новизну неприємних відчуттів, на болі, яких раніше ніколи не було.

Утруднене дихання. Виникає відчуття, що різко перестало вистачати повітря - іноді такий стан заважає нормально говорити.

Блювота. Такий симптом може говорити про проблеми зі шлунком, печінкою або про шлункової інфекції. Але якщо при блювоті є сильне запаморочення, то це може бути симптомом інфаркту.

Постійна втома. Через проблеми з серцем жінка може відчувати сильну слабкість і постійну нестачу енергії для виконання навіть звичайних завдань.

Біль у спині. У чоловіків першою ознакою інфаркту найчастіше стає біль у грудях, а у жінок біль може зміщуватися в інші частини тіла – в спину, в шию, в живіт або навіть відразу в обидві руки. Відмінна риса такого болю - поява холодного поту, блідість, загальне нездужання.