Как в санатории. Смотрите, как удерживают пленных российских военных (фото)

В сети показали, в каких условиях содержатся российские военнопленные в Украине. Они имеют полноценное трехразовое питание, постоянное сопровождение психолога и доступ к медицинской помощи. А еще - работают и получают за это деньги, которые могут тратить в местном магазине.

Фотографиями военнопленных и условий их проживания поделились фотографы Константин и Влада Либеровы на своей странице Instagram .

В каких условиях живут русские пленные

"Мы давно хотели увидеть, в каких условиях живут те, кто с оружием в руках пришли к нам домой убивать. Оказалось, что их содержат, как в неплохом санатории. И, несмотря на абсолютно справедливую злость сначала, надо понимать, что это, на самом деле, хороший повод гордиться. Ведь Украина в этом аспекте проявляет себя как современное государство, соблюдающее цивилизованные европейские ценности. В отличие от страны оккупанта", - пишут фотографы.

Также Либеровы добавляют, что следует помнить, что российские военнопленные - это наш обменный фонд.

Российские военнопленные имеют полноценное трехразовое питание (фото: instagram/libkos)

Также они отмечают, что у российских военнопленных есть абсолютно все для жизни. Вероятно, некоторые из них не видели такие комфортные условия дома, отмечают фотографы.

У пленных полноценное трехразовое питание с соблюдением норм калорий. Больница с рентгеном, современным стоматологическим кабинетом, квалифицированными врачами. Постоянное наблюдение психолога.

Пленных обеспечивают медицинской помощью и психологической поддержкой (фото: instagram/libkos)

Зарабатывают деньги и даже могут тратить их

Военнопленные могут работать, есть выбор: сбор пакетов и сбор мебели. Они получают зарплату где-то 30-40 грн в сутки. И все это время они продолжают получать зарплату от РФ. Заработанные деньги пленные могут тратить в местном магазине на средства собственной гигиены, снеки, канцелярию.

Работают они 6 суток в неделю, воскресенье - выходной. В этот день им можно прогуляться по территории, играть в футбол, в шашки, смотреть телевизор в комнате отдыха, или пойти в церковь.

Пленные работают 6 дней в неделю, а в воскресенье играют в футбол или ходят в церковь (фото: instagram/libkos)

"Возможно, теперь вы думаете, что после такого отношения со стороны Украины они в большинстве своем начинают жалеть, что пошли на эту войну? Они начинают осознавать, что совершили страшное преступление? К сожалению, нет. По крайней мере, те, с кем успели пообщаться мы - так и не произнесли ни слова раскаяния. Они считают, что выполняли приказ, были вынуждены, не сделали ничего страшного. А некоторые из них даже до сих пор верят в победу России", - пишут фотографы.

Некоторые пленники позволили фотографам опубликовать свои лица (фото: instagram/libkos)

Либеровы отмечают, что военнопленные имеют чистый и сытый вид. По словам работников лагеря, многие даже набирают вес. А еще улучшают состояние здоровья под постоянным контролем. Например, среди вагнера много больных с запущенным гепатитом и туберкулезом.

Большинство пленных так и не раскаялись в своих преступлениях, а некоторые до сих пор верят в победу РФ (фото: instagram/libkos)