Семья погибшего военного может получить 15 млн гривен. Но есть нюансы

Семья погибшего военнослужащего имеет право на выплату помощи в размере 15 млн гривен. Эта сумма вручается не одному члену семьи, а равномерно распределяется между всеми его ближайшими родственниками - равными долями. И не вся сумма выплачивается сразу.
Что нужно знать об этой выплате и какие есть важные нюансы - читайте в материале Styler ниже.
Как рассказала на брифинге в Military Media Center представитель Подольского районного в городе Киеве ТЦК СП Катерина Тищенко, одноразовая денежная помощь семьям погибших военнослужащих выплачивают после получения свидетельства о смерти.
Выплата распределяется равными частями на всех родственников, предусмотренных законом. А именно:
Если кто-то из лиц, которые имеют право на получение ОДП в течение трех лет не реализовал право получить помощь, то его доля распределяется между остальными членами семьи.
Полная сумма ЕДП составляет 15 млн гривен. Однако ее не выплачивают всю и одновременно. На первом этапе - 1/5 части от назначенной суммы.
Далее - 4/5 будут выплачиваться ежемесячно, равными частями в течение последующих 40 месяцев.
Для назначения ЕДП члены семьи должны обратиться в РТЦК СП независимо от места регистрации и написать собственноручно заявление.
К заявлению необходимо приложить:
Кстати, ранее мы писали, что военнослужащие имеют право на получение специальной материальной помощи раз в год.
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