Семья погибшего военного может получить 15 млн гривен. Но есть нюансы

Кому выплачивают помощь

Как рассказала на брифинге в Military Media Center представитель Подольского районного в городе Киеве ТЦК СП Катерина Тищенко, одноразовая денежная помощь семьям погибших военнослужащих выплачивают после получения свидетельства о смерти.

Выплата распределяется равными частями на всех родственников, предусмотренных законом. А именно:

Жена (или муж), которые не заключили брак повторно

Дети, которые не достигли совершеннолетия (18 лет)

Дети, которые достигли совершеннолетия, но учатся на дневной форме обучения

Иждивенцы погибшего, которые считаются членами семьи и имеют право на пенсию по утере кормильца

Если кто-то из лиц, которые имеют право на получение ОДП в течение трех лет не реализовал право получить помощь, то его доля распределяется между остальными членами семьи.

Как выплачивают эту помощь

Полная сумма ЕДП составляет 15 млн гривен. Однако ее не выплачивают всю и одновременно. На первом этапе - 1/5 части от назначенной суммы.

Далее - 4/5 будут выплачиваться ежемесячно, равными частями в течение последующих 40 месяцев.

Как оформить заявку

Для назначения ЕДП члены семьи должны обратиться в РТЦК СП независимо от места регистрации и написать собственноручно заявление.

К заявлению необходимо приложить: