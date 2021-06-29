Сільпо звільнило свого маркетинг-директора через грубі висловлювання про вишиванки

У керівництві Fozzy Group наголошують, що компанія не поділяє подібні погляди та думки свого співробітника, які після публікації в мережі кілька днів тому викликали масу обурення в суспільстві.

Так, спочатку Славу Баранського відсторонили від роботи для проведення детального вивчення всіх фактів, а тепер, як стало відомо, після особистої зустрічі і спілкування топ-менеджмент компанії вирішив розпрощатися зі своїм скандальним співробітником.

"Оскільки співробітники є нашою цінністю, то основою для рішення щодо цієї ситуації стала особиста зустріч керівників компанії зі Славою. За підсумками зустрічі повідомляємо, що відсьогодні Слава Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group", - вказується в заяві.

Також в компанії підкреслюють, що їх принципи залишаються непорушними: "ми продовжуємо працювати для розвитку України і добробуту суспільства в цілому".

Слава Баранський - журналіст і вказується, що він є співвласником "Лайфхакера" і засновником LIVE.LOVE. Також його називають фахівцем з маркетингу, а у себе в акаунтах він пише, що є партнером-засновником в Московській компанії "Паліндром" і автором книги "сумнів".

Нещодавно в мережі він відзначився низкою висловлювань з підтримкою російських артистів, які виступали в окупованому Криму, і образливими фразами на адресу українських активістів, а також нецензурними фразами про вишиванки.

Після цього в мережі піднялася хвиля обурення і критики, а також заклики до Fozzy Group відреагувати на ситуацію, яка також несе для компанії репутаційні ризики.

Своєю чергою Баранський почав вибачатися і виправдовуватися за висловлювання, а також запевнив, що "перегнув палицю", його "неправильно зрозуміли", що член його сім'ї пішов добровольцем з Майдану на фронт на Донбасі, і взагалі особисто він дотримується проукраїнської позиції.

Скріншоти