ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сільпо просить у Ілона Маска вантажні електрокари Tesla Semi: як вони виглядають і в чому їх "фішка"

Новость на русском →
Понеділок 11 квітня 2022 18:20
Сільпо просить у Ілона Маска вантажні електрокари Tesla Semi: як вони виглядають і в чому їх "фішка" Колаж РБК-Україна: Сільпо просить у Ілона Маска Tesla Semi
Автор: Світлана Мащенко

Мережа супермаркетів Сільпо звернулася до Ілона Маска з пропозицією протестувати в Україні його нові супер-вантажівки Tesla Semi.

Поки глава компанії Tesla не відповів, розповідаємо і показуємо в матеріалі Styler, як виглядають ці електрокари.

Наскільки це шалено, Ілон Маск, запитує прес-служба Сільпо в Twitter. У компанії своє прохання обґрунтували ймовірною нестачею палива в Україні через атаку ворогом нафтобаз.

Як виглядає Tesla Semi і її можливості

Електромобілі Tesla Semi дозволяють не залежати від нафтопродуктів. Вантажний електрокар тільки-тільки почали випускати в кінці грудня 2021 року і поки збирають малими партіями.

Повномасштабне виробництво почнеться не раніше 2023 року. До того ж, перших 750 авто вже розкуплені такими компаніями-гігантами, як PepsiCo, Walmart, Anheuser-Busch InBev, DHL і FedEx.

Tesla Semi доступна у версіях з запасом ходу в 480 і 800 км. Вантажний електромобіль розганяється до 100 км/год всього за 5 секунд і коштує всього 150-200 тисяч доларів. Невелика сума за автомобіль такого класу.

Ось так виглядає авто:

Сільпо просить у Ілона Маска вантажні електрокари Tesla Semi: як вони виглядають і в чому їх &quot;фішка&quot;Сільпо просить у Ілона Маска вантажні електрокари Tesla Semi: як вони виглядають і в чому їх &quot;фішка&quot;Сільпо просить у Ілона Маска вантажні електрокари Tesla Semi: як вони виглядають і в чому їх &quot;фішка&quot;

Фото: (tesla.com/semi)

Раніше ми писали, що Rozetka відновила доставку Укрпоштою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку