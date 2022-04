Сільпо просить у Ілона Маска вантажні електрокари Tesla Semi: як вони виглядають і в чому їх "фішка"

Наскільки це шалено, Ілон Маск, запитує прес-служба Сільпо в Twitter. У компанії своє прохання обґрунтували ймовірною нестачею палива в Україні через атаку ворогом нафтобаз.

Constant bombardments by Russians of Ukrainian oil facilities might cause fuel shortage in Ukraine. No fuel = no food supply. Ready to test&try @Tesla Semi asap.

How mad is this @elonmusk?