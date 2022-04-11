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Сильпо просит у Илона Маска грузовые электрокары Tesla Semi: как они выглядят и в чем их "фишка"

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 18:20
Сильпо просит у Илона Маска грузовые электрокары Tesla Semi: как они выглядят и в чем их "фишка" Коллаж РБК-Украина: Сильпо просит у Илона Маска Tesla Semi
Автор: Светлана Мащенко

Сеть супермаркетов Сильпо обратилась к Илону Маску с предложением протестировать в Украине его новые супер-грузовики Tesla Semi.

Пока глава компании Tesla не ответил, рассказываем и показываем в материале Styler, как выглядят эти электрокары.

Насколько это безумно, Илон Маск, спрашивает пресс-служба Сильпо в Twitter. В компании свою просьбу обосновали вероятной нехваткой топлива в Украине из-за атаки врагом нефтебаз.

Как віглядет Tesla Semi и ее возможности

Электромобили Tesla Semi позволяют не зависеть от нефтепродуктов. Грузовой электрокар только-только начали выпускать в конце декабря 2021 года и пока собирают малыми партиями.

Полномасштабное производство начнется не раньше 2023 года. К тому же, первых 750 авто уже раскуплены такими компаниями-гигантами, как PepsiCo, Walmart, Anheuser-Busch InBev, DHL и FedEx.

Tesla Semi доступна в версиях с запасом хода в 480 и 800 км. Грузовой электромобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 5 секунд и стоит всего 150-200 тыс. долларов. Небольшая сумма за автомобиль такого класса.

Вот так выглядит авто:

Сильпо просит у Илона Маска грузовые электрокары Tesla Semi: как они выглядят и в чем их &quot;фишка&quot;Сильпо просит у Илона Маска грузовые электрокары Tesla Semi: как они выглядят и в чем их &quot;фишка&quot;Сильпо просит у Илона Маска грузовые электрокары Tesla Semi: как они выглядят и в чем их &quot;фишка&quot;

Фото: (tesla.com/semi)

Ранее мы писали, что Rozetka возобновила доставку Укрпочтой.

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