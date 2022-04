Сильпо просит у Илона Маска грузовые электрокары Tesla Semi: как они выглядят и в чем их "фишка"

Насколько это безумно, Илон Маск, спрашивает пресс-служба Сильпо в Twitter. В компании свою просьбу обосновали вероятной нехваткой топлива в Украине из-за атаки врагом нефтебаз.

Constant bombardments by Russians of Ukrainian oil facilities might cause fuel shortage in Ukraine. No fuel = no food supply. Ready to test&try @Tesla Semi asap.

How mad is this @elonmusk?