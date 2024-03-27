Повестка в почтовом ящике. Как узнать о штрафе от ТЦК и нужно ли платить

Военнообязанных в Украине информируют о необходимости посетить ТЦК в том числе через повестки в почтовых ящиках. За неявку по повестке предусмотрена ответственность.

Как узнать, выписали ли штраф в такой ситуации и нужно ли его платить, в комментарии РБК-Украина объяснила юрист юридической фирмы GRACERS Анастасия Цыбулько.

Какой штраф можно получить за неявку в ТЦК

Единственный способ узнать, выписан ли человеку штраф за неявку по повестке, если ее бросили в почтовый ящик – проверить, открыто ли исполнительное производство в Реестре исполнительных производств, говорит юрист. Также человек может проверить, открыто ли по нему исполнительное производство, с помощью "Дії".

"Обычно за игнорирование повестки руководитель ТЦК и СП может привлечь лицо к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП. Эта статья содержит наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию. За нарушение этой статьи на человека может быть возложена обязанность уплатить штраф", – обращает внимание Анастасия Цыбулько.

Размеры штрафов следующие:

на граждан – от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн);

на должностных лиц – от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).

Однако, если правонарушение совершается повторно, размер штрафа возрастает:

на граждан – от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).

на должностных лиц – от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100 грн до 8500 грн).

Фото: Штраф за игнорирование повестки в ТЦК – до 5100 грн (gettyimages.com)

Нужно ли оплачивать такой штраф

Ситуация, когда человеку вручили повестку, вложив ее в почтовый ящик, незаконна в соответствии с действующим законодательством, обращает внимание специалист юридической компании.

"Согласно постановлению Верховного Суда от 14 декабря 2021 года, надлежаще врученной является только повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении. Вручение повестки через почту не может быть личным, и к тому же лицо не имеет реальной возможности поставить подпись о ее получении", – объясняет Анастасия Цыбулько.

По ее словам, оплата такого штрафа будет означать, что человек признает свою вину в совершении этого правонарушения, хотя незаконные действия совершили именно ТЦК и СП.

"Если такая ситуация снова повторится, то человеку выпишут еще больший штраф за повторное совершение правонарушения. Более того, Национальной полиции Украины будет предоставлено право осуществить в отношении такого лица административное задержание за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации", – предупреждает юрист.

Специалист добавляет во избежание этих последствий не стоит оплачивать такой штраф.

"Его следует обжаловать в судебном порядке. Для подачи обжалования постановления ТЦК и СП о наложении административного взыскания предоставляется срок 10 дней. Однако очевидно, что если вам вручили повестку путем направления на почтовый ящик, то данный срок уже давно истек. В таком случае вам стоит подать в суд заявление о возобновлении срока обжалования постановления", – рекомендует она.