Сильні морози і крижані дощі зі снігом: в Україну увірветься справжня зима

Погода в Україні в перші вихідні зими будуть холодною та вологою. Частину областей накриє дощем з мокрим снігом. Також синоптики прогнозують різке зниження температури повітря.

Яка погода очікується в Україні на вихідних, розповіли синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі .

За прогнозом Діденко, мокрий сніг і дощ очікуються 4 грудня в східних областях і на півдні (крім Одеської області). Антициклон звільнить в суботу від фронтальних опадів більшу частину країни.

Однак очікується підвищення атмосферного тиску і сильна вологість. Синоптик попередила, що повітря буде насичене вологою і від цього може важко дихати.

"У неділю опади очікуються практично скрізь, але періодичні, невеликі", - попередила Діденко.

Вона зазначила, що температура повітря буде низькою, місцями вночі до -7 градусів. Вдень буде холодно, від -2 до + 4 градусів.

Трохи тепліше тільки на півдні та сході, від +3 до +8 градусів.

У Києві 4 грудня очікується прояснення, а 5 грудня – буде похмуро, хмарно, можливий мокрий сніг або дощ.

"У нічні години в столиці буде до -5 градусів, в денні близько нуля", - повідомила синоптик.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу вночі буде дуже холодно на заході країни. Температура опуститься до -9 -12 градусів.

На півночі та в центрі від -4 до -7 градусів. На сході та в південних областях вночі очікується від 0 до +4 градусів.

Вдень 4 грудня на заході очікується від -2 до +2 градусів, у центрі та на півночі 0 +2, на Сході та півдні від +2 до +5 градусів, місцями до +6 +8 градусів.

Опади в суботу пройдуть на Сході та в усіх південних областях. По всій Україні очікується посилення вітру.

Карта погоди на суботу, 4 грудня

У неділю сніг і мокрий сніг очікується тільки в західній частині країни, в інших областях буде сухо.

На заході вночі від -2 до -5 градусів, в центрі, на півночі та в східних областях від -2 до -6 градусів. Похолодає вночі й на півдні, до -3 градусів.

Вдень на заході та півночі від -1 до +2 градусів, в центрі та на сході від 0 до +2 градусів, в південній частині вдень прогріється до +3 +6 градусів, в Одесі до +9 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 5 грудня

З понеділка синоптики обіцяють невелике потепління майже у всіх регіонах країни.

Однак очікуються сильні снігопади, йтиме мокрий сніг і сніг з дощем.