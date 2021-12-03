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Карпатські курорти потопають у снігових заметах: неймовірні зимові фото та відео

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Карпати, П'ятниця 03 грудня 2021 16:43
Карпатські курорти потопають у снігових заметах: неймовірні зимові фото та відео Колаж РБК-Україна: курорти Карпат замело снігом
Автор: Світлана Мащенко

У Карпати зима прийшла за графіком разом зі снігом, який засинає місцеві курорти, котрі щосили готуються до лижного сезону 2021-2022.

Дивіться нижче в матеріалі Styler на фото і відео - неймовірну зимову красу курортних міст, вершин і схилів.

Як повідомляє канал Новини. LIVE, справжні замети намело в Прикарпатті і Карпатах - на курорті Драгобрат, а також в Микуличині, Яремче, Східниці та інших населених пунктах.

А у Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста показали засніжену обсерваторію "Білий слон", що на вершині гори Піп Іван на території Верховинського району Івано-Франківської області України.

"Станом на 10:23 03.12.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена 40-60 метрів. Падає сніг. Вітер південно-східний 2-3 м/с. Температура повітря -5°С", - розповіли рятувальники.

Карпатські курорти потопають у снігових заметах: неймовірні зимові фото та відео

Фото: Гора Піп Іван (facebook.com/chornogora.rescue112)

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що 4 грудня опади в районі Карпат зроблять перепочинок, але з 5-го числа сніжна зима знову почне повертатися в гори.

До слова, рятувальники нещодавно попередили про високу ймовірність сходження лавин у Карпатських горах. Така небезпека зберігається як сьогодні, 3 грудня, так і виникатиме в суботу, 4-го числа.

Раніше метеорологи розповіли про зародження феномену, який може впливати на погоду в усьому світі, викликаючи подібні стихійні явища.

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