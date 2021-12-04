Сильные морозы и ледяные дожди со снегом: в Украину ворвется настоящая зима
Погода в Украине в первые выходные зимы будут холодной и влажной. Часть областей накроет дождем с мокрым снегом. Также синоптики прогнозируют резкое снижение температуры воздуха.
Какая погода ожидается в Украине на выходных, рассказали синоптик Наталка Диденко и в Украинском гидрометцентре.
По прогнозу Диденко, мокрый снег и дождь ожидаются 4 декабря в восточных областях и на юге (кроме Одесской области). Антициклон освободит в субботу от фронтальных осадков большую часть страны.
Однако ожидается повышение атмосферного давления и сильная влажность. Синоптик предупредила, что воздух будет насыщен влагой и от этого может тяжело дышать.
"В воскресенье осадки ожидаются практически везде, но периодические, небольшие", - предупредила Диденко.
Она отметила, что температура воздуха будет низкой, местами ночью до -7 градусов. Днем будет холодно, от -2 до +4 градусов.
Немного теплее только на юге и востоке, от +3 до +8 градусов.
В Киеве 4 декабря ожидается прояснение, а 5 декабря – будет мрачно, облачно, возможен мокрый снег или дождь.
"В ночные часы в столице будет до -5 градусов, в дневные около нуля", - сообщила синоптик.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу ночью будет очень холодно на западе страны. Температура опустится до -9 -12 градусов.
На севере и в центре от -4 до -7 градусов. На востоке и в южных областях ночью ожидается от 0 до +4 градусов.
Днем 4 декабря на западе ожидается от -2 до +2 градусов, в центре и на севере 0 +2, на востоке и юге от +2 до +5 градусов, местами до +6 +8 градусов.
Осадки в субботу пройдут на востоке и во всех южных областях. По всей Украине ожидается усиление ветра.
Карта погоды на субботу, 4 декабря
В воскресенье снег и мокрый снег ожидается только в западной части страны, в остальных областях будет сухо.
На западе ночью от -2 до -5 градусов, в центре, на севере и в восточных областях от -2 до -6 градусов. Похолодает ночью и на юге, до -3 градусов.
Днем на западе и севере от -1 до +2 градусов, в центре и на востоке от 0 до +2 градусов, в южной части днем прогреется до +3 +6 градусов, в Одессе до +9 градусов.
Карта погоды в Украине на воскресенье, 5 декабря
С понедельника синоптики обещают небольшое потепление почти во всех регионах страны.
Однако ожидаются сильные снегопады, будет идти мокрый снег и снег с дождем.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Карпаты засыпало снежными сугробами.
А также мы рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды на декабрь.