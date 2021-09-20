Сильні молитви на Різдво Пресвятої Богородиці про дітей, захист і зцілення (текст)

Різдво Пресвятої Богородиці традиційно відзначають в Україні православні християни 21 вересня - велике свято є першим двунадесятим святом церковного року, а в народі воно також отримало назву друга Пречиста і Богородичне свято. У цю дату віруючі ходять в храми і моляться Матері Ісуса Христа про заступництво, дотримуються посту.

Вважається, що молитви на Різдво Пресвятої Богородиці про народження дітей, про їх здоров'я і щастя - мають особливу силу. Про що ще просять Діву Марію і з якими словами звертаються до Пречистої, читайте в матеріалі нижче.

Молитви Богородиці читаються протягом усього святкового дня, і найкраще їх проказувати в церкві, де проводяться служби на Її честь, але якщо немає можливості відвідати храм в цю дату, можна звертатися до заступниці всіх людей просто вдома, і бажано перед образами. Та головне - щоб молитва йшла з глибини серця.

Молитва "Богородице Діво, радуйся"

Ця коротка величальна молитва, яка включає в себе звернення Архангела Гавриїла до Діви Марії зі словами радості та передріканням швидкого народження у неї спасителя роду людського Ісуса Христа.

Богородице Діво, радуйся, Благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна Ти в жонах, і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших.

Молитва про зцілення

Царице моя Преблагая, Надіє моя Богородице! Заступнице сиріт і подорожніх Пристановище! Скорботних Радосте, ображених Покровительнице. Бачачи мою біду, бачачи мою скорботу, поможи мені як немічному, покермуй мною як подорожнім. Образу мою знаючи, розріши її, як бажаєш.

Бо не маю іншої помочі, окрім Тебе, ані іншої заступниці, ані благої утішительниці, лише Тебе, о, Богомати, що збереже й покриє мене по віки віків. Амінь.

Молитва про зачаття дитини

О, Всемилосердна, Добра і Щира Захиснице наша, Пані Богородице, що пізнала щастя Материнства, в якому хвилювання, надії, тривоги і страждання всіх матерів земних приняла, не залиш молитвами Твоїми припадаючих до святої і чудотворної ікони Твоєї раб цих (імена) і випроси у Сина Свого, і всіх Бога безплодства закінчення, в пологах допомога і благочаддя, немовлям же їх надійний покрив і защхист.

Зглянься, Пречиста Мати, на рабів Твоїх цих, союзом подружнім сполучених, благаючих допомоги Твоєї, нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плідні і побачать сини синів своїх аж до третього й четвертого роду, і до бажаної старості доживуть і ввійдуть у Царство Небесне Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, Якому належить всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки. Амінь.

Молитва про прощення і заступництво

О, Пресвята Владичице, Христа Спасителя нашого Богообрана Мати, у Бога святими молитвами іспрошенного, Богу присвячена і Богом кохана!

Хто Тобі не ублажить або хто не оспіває, Твого преславного Різдва. Різдво бо Твоє бисть початком спасіння людей, і ми, седящіі в темряві гріхів, бачимо Тебе, Неприступного Світу житло. Цього заради витіюватий мова не може песнословіті Тя по надбанню. Паче бо серафим піднеслася єси, Пречиста.

Обаче прийми від недостойних рабів Твоїх нинішнє похвалу і не отрини благання нашея.

Твоя велич сповідуємо, Тобі розчуленим припадаємо і швидку в заступання чадолюбні і благоусердную Матір дерзновенно просимо: умоли Сина Твого і Бога нашого дарував нам, багато согрешающим, щире покаяння і благочесно життя, щоб могли творити вся Богу угодна і душам нашим корисна.

Зненавидимо вся злая, укрепляеміі Божественною благодаттю під благе нашому. Ти непосоромлена надія наша в годину смерті, даруй нам християнську кончину, безбідне хода на страшних поневіряння повітряних і спадщина вчених і невимовних благ Царства Небесного, та з усіма святими немолчно сповідуємо Твоє про нас заступлення і щоб дякувати единаго істинного Бога, під Святої Трійці покланяемаго, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Молитва про захист дітей

О, Пресвята Владичице Діво Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм моїх дітей (імена), усіх отроків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних і в утробі матері, що носяться.

Укрий їх ризою Твого материнства, виконай їх у страху Божому і послуху батькам, умоли Господа мого і Сина Твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їх. Вручаю їх на Материнський розсуд Твій, яко Ти єси Божественний Покров рабам Твоїм. Матір Божа, введи мене в образ Твого материнства небесного. Вилікуй душевні і тілесні рани дітей моїх (імена), моїми гріхами завдані. Вручаю дитя моє цілком Господа мого Ісуса Христа, і Твоєму, Пречиста, небесному заступництву. Амінь.