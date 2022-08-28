Сильні молитви на Горіховий Спас для захисту від усякого зла і зцілення від хвороб

Молитви на Горіховий Спас, або Спас Нерукотворний, краще читати при запалених свічках перед іконами, в спокійній обстановці та тиші, осіняючи себе хрестом. Головне, щоб ваші слова, звернені в молитвах, виходили від душі та відкритого серця.

Молитва Всемилостивому Спасу та Пресвятій Богородиці

Владико Господи святий, y вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва Чесному Животворному Хресту Господньому

Та воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його, хто ненавидить Його. Яко зникає дим, нехай щезнуть; яко тане віск від імені вогню, так нехай загинуть біси від імені люблячих Бога і тих, хто знаменує себе хресним знаменням, і в радості глаголять: Радій, Пречесний і Животворний Хрест Господній, проганяй бісів силою на тобі розіп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, котрий у пекло зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супостата. О, Пречесний і Животворний Хрест Господній! Допомагай мі зі Святою пані Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь.

Захисти мене, Господи, силою Чесного і Животворного Твого Хреста, і збережи мене від усякого зла.

Ослаби, прости, пробач, Боже, гріхи наші, вільні й невільні як у слові і в ділі, як в веденні і не в веденні, як у дні і в нощі, як в розумі і в думці: все нам прости, як благий і Чоловіколюбець.

Тих, хто ненавидить і кривдить нас, прости, Господи Чоловіколюбче. Благотворящим благосотвори. Братам і рідним нашим даруй яко же до спасіння прохання і життя вічне. Немічних тілом відвідай і зцілення даруй. Сущим на морі управи. Мандрівникам допоможи у мандрівці. Служцям і милуючим нас гріхів залишення даруй. Тим, хто заповів нам недостойним молитися про них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше померлих отців і братів наших і упокій їх, як осяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших полонених і позбав їх від усякого обстояння. Пом'яни, Господи, плодоносних і доброчинних у святих Твоїх церквах, і дай їм яко же до спасіння прохання і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних і грішних, і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настави нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії і всіх Твоїх святих: яко благословен єси на віки століть. Амінь.

Що потрібно зробити на Горіховий Спас

За традиціями, у святковий день 29 серпня на службу в храм заведено приносити горіхи, хліб, льон, полотно і зерно, випічку і горіхові гілки. Після відвідин церкви потрібно пригощати випічкою незаможних, і в жодному разі не відмовляти в цьому тим, хто просить.

Освячувати також приносили з собою в храми воду - вважається, що вона набуває цілющих властивостей.

Те ж саме стосується і льону та полотна, яке на Горіховий Спас приносять в храми, щоб освятити - з них потім шили одяг-оберіг.

У цей день заведено також збиратися за сімейним столом і дякувати Спасителю за урожай. Оскільки Успенський піст закінчувався напередодні, на стіл ставили здобний коровай, м'ясні та рибні страви.