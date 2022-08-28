Сильні молитви на Горіховий Спас для захисту від усякого зла і зцілення від хвороб

Горіховий Спас, або Перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа, як правильно звучить назва свята в церковному календарі, традиційно відзначають 29 серпня.
Свято завершує цикл з трьох Спасів, і віруючі відвідують храми та освячують дари полів і лісів. у церквах проводяться урочисті богослужіння.
Які на Горіховий Спас підносять молитви, просячи у Господа захисту від нечистого і будь-яких негараздів, зцілення від хвороб - читайте в матеріалі нижче.
Молитви на Горіховий Спас, або Спас Нерукотворний, краще читати при запалених свічках перед іконами, в спокійній обстановці та тиші, осіняючи себе хрестом. Головне, щоб ваші слова, звернені в молитвах, виходили від душі та відкритого серця.
Владико Господи святий, y вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.
Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Та воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його, хто ненавидить Його. Яко зникає дим, нехай щезнуть; яко тане віск від імені вогню, так нехай загинуть біси від імені люблячих Бога і тих, хто знаменує себе хресним знаменням, і в радості глаголять: Радій, Пречесний і Животворний Хрест Господній, проганяй бісів силою на тобі розіп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, котрий у пекло зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супостата. О, Пречесний і Животворний Хрест Господній! Допомагай мі зі Святою пані Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь.
Захисти мене, Господи, силою Чесного і Животворного Твого Хреста, і збережи мене від усякого зла.
Ослаби, прости, пробач, Боже, гріхи наші, вільні й невільні як у слові і в ділі, як в веденні і не в веденні, як у дні і в нощі, як в розумі і в думці: все нам прости, як благий і Чоловіколюбець.
Тих, хто ненавидить і кривдить нас, прости, Господи Чоловіколюбче. Благотворящим благосотвори. Братам і рідним нашим даруй яко же до спасіння прохання і життя вічне. Немічних тілом відвідай і зцілення даруй. Сущим на морі управи. Мандрівникам допоможи у мандрівці. Служцям і милуючим нас гріхів залишення даруй. Тим, хто заповів нам недостойним молитися про них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше померлих отців і братів наших і упокій їх, як осяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших полонених і позбав їх від усякого обстояння. Пом'яни, Господи, плодоносних і доброчинних у святих Твоїх церквах, і дай їм яко же до спасіння прохання і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних і грішних, і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настави нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії і всіх Твоїх святих: яко благословен єси на віки століть. Амінь.
За традиціями, у святковий день 29 серпня на службу в храм заведено приносити горіхи, хліб, льон, полотно і зерно, випічку і горіхові гілки. Після відвідин церкви потрібно пригощати випічкою незаможних, і в жодному разі не відмовляти в цьому тим, хто просить.
Освячувати також приносили з собою в храми воду - вважається, що вона набуває цілющих властивостей.
Те ж саме стосується і льону та полотна, яке на Горіховий Спас приносять в храми, щоб освятити - з них потім шили одяг-оберіг.
У цей день заведено також збиратися за сімейним столом і дякувати Спасителю за урожай. Оскільки Успенський піст закінчувався напередодні, на стіл ставили здобний коровай, м'ясні та рибні страви.
Раніше ми писали, що треба встигнути зробити до Горіхового Спаса.
Нагадаємо також, перед цим ми публікували церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.