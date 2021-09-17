Сильні зливи та поступове похолодання: де в Україні чекати негоди

Зливи накриють західні та північні регіони, а також Вінницьку область.

Водночас у східних та південних регіонах, а також на значній частині центральних областей опади не очікуються - буде сухо.

В середньому по країні стовпчики термометрів 17 вересня в денний час коливатимуться між показниками +17... +22 градусів.

Найхолодніше буде в північних областях, де температура повітря складе +12... +16 градусів.

А ось на півдні України прогнозується до +25 градусів.

У Києві в п'ятницю буде до +20 градусів максимум, очікується періодичний дощ.

Експерт попередила, що в Україні надалі намічається поступове похолодання. Синоптична ситуація буде змінюватися усюди, тільки в східних і південних регіонах тепла погода втримається найдовше.

Метеокарта погоди в Україні 17 вересня (фото: facebook.com/tala.didenko)