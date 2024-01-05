Сильные молитвы для очищения от грехов и болезней, которые нужно прочитать на Крещение

Крещение Господне отмечается через 13 дней после Рождества, и в этот год праздник приходится на 6 января. На Крещение проводят праздничные литургии, верующие читают особые молитвы, потому что именно в этот день Иисус Христос принял крещение в реке Иордан.

Обычно на Крещение в храмах освящают воду, которая может защитить от сглаза, дает исцеление и здоровье, исцеляет раны, придает сил. Также освящают воду под открытым небом, и храбрецы погружаются в ледяные водоемы, чтобы получить здоровье.

Молитва перед употреблением святой воды: от болезни и сглаза

Господи Боже мой, да будет дар Твой свят и свята Твоя вода на оставление грехов моих, на просвещение моего разума, на укрепление душевных и телесных сил моих, на здоровье души и тела моего, на покорение страстей и недугов моих по безграничной милости Твоей молитвами Твоя Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Молитва на исполнение желаний

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Не прогневайся по моей сердечной просьбе, но и не откажись в бесконечной милости. Благослови меня на исполнение желания и отбрось все чертовы пропасти. Пусть все задуманное сбудется и ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва на удачу и достаток

Ночью поднимаюсь, воду святую беру. Святая водичка, святая ночка, освятите душу и тело, приступите, ангелы, крыльями тихими осените, мир Божий принесите, Бога в дом мой приведите.

Бога поздравляю, Бога за стол сажаю, Пресвятой Богородице и Иоанну Предтечи молюсь: Крестителю Христу, честному Предтечу, крайнему пророчеству, первого мученика, постников и отшельников наставника, чистоты учителя и ближнего друга Христова!

Тебя умоляю, и тебе прибегая не отвергни меня от твоего заступа, не оставь меня грехов, упавших многими; обнови душу мою покаянием, как вторым крещением; очисти меня, грехи оскверненного, и принуди унизить, ибо ничтожно входит в Царство Небесное. Аминь.

Молитва для очищения от грехов

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Единородный, от Отца пред всеми веками рожденный, Свет от Света, от Пресвятой Девы Марии воплощен нетленный и в этот мир во спасение наше пришедшее!

Ты не умел видеть от дьявола муки рода человеческого и в светлый день Богоявления Твоего пришел на Иордан к грешникам и мытарям креститься от Иоанна, безгрешен, так наполнилась всякая правда и так взял в водах Иорданских грехи всего мира.

Да радуется ныне небо и земля, и весь мир играет; реки хлюпают; озера, бездны и моря Ты освятил Божественным крещением.

Сподоби нас прийти к Тебе, кто хочет по твоему голосу, так черпать воду благодати Твоей и отпущение грехов наших и так, что отвергли безбожие и мирские похоти; целомудренно и невинно, и праведно, и благочестиво прожить в нынешнем веке, ожидая явления славы Твоей, великого Бога и Спаса нашего, но не от дел наших спасешь нас.

Но по Твоей милости и по обновлению Святого Духа Твоего, благодатью которого мы оправданы, наследниками будем вечную жизнь в Царстве Твоем. И дай же нам со всеми святыми прославить всесвятое имя Твое с Отцом и с Пресвятым, и Благим, и твоим живущим Духом ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.