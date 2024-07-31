Сильные молитвы, которые нужно обязательно прочитать на Маковея

Традиции на Маковии

С Медового Спаса начинается двухнедельный Успенский пост, называемый Спасовкой. На Маковея принято освящать воду, цветы и мак. В букетах обязательно должен быть мак, их называют маковейчиками. Также добавляют бархатцы, георгины, астры и различные травы: мяту, чабрец, полынь, тысячелистник.

После освящения маковечки хранят за иконами до весны. Если кто-то заболеет, для лечения используют освященные травы из букета. Весной мак из маковейчика рассеивают по огороду, а девушки вплетают сухие цветы в косы на Благовещение, чтобы волосы были густыми.

На Маковея святят свежий мед и угощают им гостей. Раньше пекли шулики - лепешки, которые ломали на мелкие кусочки и заливали медовой водой с растертым маком. Также готовили пироги с маком, вареники и пончики, чтобы отметить праздник сладким угощением.

Молитва на семейное счастье и удачу

Владико Господи святий, у вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляються душі й тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Сильная молитва, которая защитит от бед

З висоти зійшов Ти, милосердний, благоволив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від пристрастей - життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі!

Повставши з гробу, померлих ти спорудив, і Адама воскресив, і Єва радіє про твоє воскресіння, і межі світу торжествують про твоє повстання з мертвих, многомилостивий.

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщина твоя, перемоги православним християнам над чужими даруючи і хрестом твоїм зберігаючи Твій народ. З небес милостиво дивлячись, жебраків приймаючи, відвідай нас, знемоглих від гріхів, владика Всемилостивий: за молитвами Богородиці даруй душам нашим велику милість.

Стражданнями святих, які вони за тебе зазнали, умилостився, Господи, і всі наші хвороби зціли, тобі, людинолюбець, молимося.

Сім стовпів Премудрості Божої і сім світильників яскравих Божественного світла, Маккавеї премудрі, перш мучеників найбільші мученики! З ними Бога всього світу моліть про порятунок шанують вас. Амінь.