Грози та спека до +35: прогноз погоди на тиждень

Кінець червня - початок липня обіцяє бути спекотним. Стовпчики термометру не опустяться нижче 29 градусів вдень. Максимальна ж термература сягне 35 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

27 червня

Найспекотніше буде на півночі країни. У Запорізькій, Херсонській областях та у Криму вночі очікуються дощі. Температура повітря вдень буде коливатися від +29 до +31 градусів. Вночі термометри покажуть від +18 до +20 градусів.

28 червня

У вівторок на території всієї країни опади не очікуються. Вдень температура коливатиметься від +33 до +35 градусів. Вночі синоптики прогнозують від +19 до +21 градуса.

29 червня

У Київській, Чернігівській, Житомирській, Черкаській, Сумській і Полтавській областях очікуються грози та дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +30 до +32 градусів. Вночі - від +19 до +21 градуса.

30 червня

Грози та дощі очікуються у західних, центральних та деяких південних областях (Одеська та Миколаївська області). Вдень температура коливатиметься від +28 до +30 градусів. Вночі синоптики прогнозують від +17 до +19 градусів.

1 липня

У четвер очікуються грози з дощами у західній та південно-західній частині країни. Температура повітря вдень коливатиметься від +28 до +30 градусів. Вночі - від +17 до +19 градусів.